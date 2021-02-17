Anne Baba ve 4 Yaşındaki Çocukları Evlerinde Defalarca Bıçaklanarak Öldürüldü! Peki Neden?

Eskişehir’de dehşet verici bir olayın yaşandığı haberi öğrenildi. Konuyu öğrenenlerin inanamadığı olay, bir ailenin bir gecede yok olması ile son buldu. Korkunç olay Eskişehir’de meydana gelirken 4 yaşındaki çocukları da dahil olmak üzere anne ve babanın evlerinde bıçaklanmış durumda ölü halde oldukları öğrenildi. Eskişehir’de yaşanan korkunç olay hakkında edinilen bilgilere göre bıçaklanarak öldürülen anne Emel Tokkal’ın ilk evliliğinden doğan kızı annesinden haber alamadı ve kendisine ulaşamayınca endişeye kapıldı. Annesinden bir süredir haber alamayan kızı Eskişehir’de bulunan arkadaşlarından yardım isteyerek annelerine ulaşmalarını talep etti. Yapılan bu talebin ardından arkadaşlarının annesinin evine gelip kapıyı çaldığı açıklandı. Ancak kapının çalınması üzerine herhangi bir cevap olmadığı zaman arkadaşlarına yardım eden grup, durumdan şüphelenip olay yerine çilingir çağırdı. Ekip arkadaşlarının annesine ne olduğunu ya da iyi bir durumda olup olmadığını merak etti. Anne baba ve çocuk evlerinde bıçaklanmış şekilde bulundu. Bir gecede tüm aile hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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Olay yerine gelen çilingir ise polis olmadan izinsiz bir şekilde kapıyı açamayacağını ifade etti. Çilingirin isteği üzerine eve polis ekipleri çağırıldı. Yapılan çağrı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleriilingir yardımı ile kapıyı açtı. Apartmanın 6. Katında bulunan evin içerisine giren polis ekipleri telefoncu dükkanı sahibi olan 42 yaşındaki Baba İlkay Tokkal’ı kanlar içerisinde yerde yatarak buldu. Evde bulunan anne Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocuklarının cesedi de evin içerisinde oturma odasında bulunuyordu. Yapılan ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri gerçekleştirdikleri ilk incelemeler sonucunda hayatlarını kaybedip evlerinde bıçaklanarak öldürülen üç aile bireyinin can vermeden önce çok kez bıçak darbesi aldıklarını tespit etti. Polis ekipleri Eskişehir’de yaşanan korkunç olay üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay hakkında yapılan soruşturma ise devam ediyor.

Bununla birlikte anne baba ve 4 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olay ile ilgili olarak ailenin kısa bir zaman önce yeni apartmanlarına taşındıkları ve dün öğle saatlerinde verdikleri siparişi kapıyı açarak aldıkları öğrenildi. Polislerin eve girmesi sonucunda acı haberi öğrenen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi bazıları ise baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.