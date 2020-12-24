Ankaragücü Beşiktaş maçı izle Bein Sports Ankaragucu BJK jestyayın taraftarium24 canlı maç izle

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Siyah Beyazlılar, Başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Son olarak Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı olan MKE Ankaragücü zorlu maçta Beşiktaş'ı ağırlıyor. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı ve heyecan dorukta! Futbolseverler merakla MKE Ankaragücü - Beşiktaş CANLI Maç detaylarını araştırıyorlar. MKE Ankaragücü - Beşiktaş CANLI Maç bilgileri haberimizde sizlerle...

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in son sırasından bir basamak üstte yer alan Başkent ekibi MKE Ankaragücü, son 3 haftada art arda aldığı puanlarla moral bulurken, Zirve yarışında son haftaların iddialı ve formda ekibi Beşiktaş'ta hayli moralli durumda. Zor geçmesi beklenen MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu ve artık iki takım taraftarları da maç saatini beklemeye başladılar. Bu arada MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının CANLI YAYIN bilgileri de sıklıkla merak ediliyor. MKE Ankaragücü - Beşiktaş CANLI MAÇ!

MKE Ankaragücü - Beşiktaş Maçı CANLI!

Spor Toto Süper Lig 14. hafta, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam (24 Aralık 2020 Perşembe) saat 19:00'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçına Covid-19 tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. MKE Ankaragücü Beşiktaş maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan, Emre Malok ve Abdullah Bora Özkara yapacaklar. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1 kanalından CANLI olarak yayınlanacak. Futbolseverler MKE Ankaragücü Beşiktaş maçını yayıncı kuruluş Bein Sports 1 HD ekranlarından canlı izleyebilecekler. Ayrıca Bein Connect platformu üzerinden de MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi MKE Ankaragücü 9 puanla 20. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkış yapan MKE Ankaragücü, zorlu Beşiktaş maçından da puan veya puanlarla çıkarak ligde devre arası öncesi daha da yükselmek istiyor. Son sıralara demir atan MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında da puan alırsa orta sıralara yükselme hedefi adına güven kazanacak. Diğer tarafta Sergen Yalçın yönetiminde kötü başladığı sezona moralli devam eden Beşiktaş, son 5 haftada aldığı 4 galibiyetle bu sezon Şampiyonluk yarışında adeta "Ben de varım!" demişti. Beşiktaş bu akşam MKE Ankaragücü'nü rahat geçerek 3 puana ulaşmak ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada arayı açtırmamak isteyecek. MKE Ankaragücü - Beşiktaş Maçı CANLI!

Ankaragücü'nde Eksikler

MKE ANkaragücü'nde zorlu Beşiktaş maçı öncesi I. Voca ve M. Pazdan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu sezon Voca 7, Pazdan ise 9 lig maçında forma giymişti. Bu akşam 2 önemli yıldızından yoksun Beşiktaş'ı ağırlayacak MKE Ankaragücü'nde hedef sahadan puan veya puanlarla ayrılabilmek.

Beşiktaş'ta Ljajic ve Töre Yok

Bu akşam MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta da uzunca bir süredir devam eden sakatlıkları henüz iyileşmeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre de kadroda yer almayacaklar. Sergen Yalçın eksiklere karşın ideal 11'iyle Ankaragücü'nü devirmek istiyor. Beşiktaş MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde puanını 25'e yükseltecek ve 26 puanlı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 4. sıradaki yerini koruyacak.

Utku Sakat Ersin Kaleye

Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı BB Erzurumspor maçında Utku Yuvakuran'ın sakatlığı nedeniyle kaleye geçen Ersin Destanoğlu bu akşam yine Utku'nun yokluğunda eldivenlerin sahibi olacak. Kalede yaptığı hatalarla eleştiri alan Ersin'e moral veren teknik direktör Sergen Yalçın, genç kaleciye olan güvenini yineledi.