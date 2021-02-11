Ankara’daki Büyü Çetesinden Şok Detaylar: Büyü Başı 4.500 TL…

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında insanları “büyü yapma” vaadi ile dolandıran 13 Suriyeli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerini özel bir şekilde dizayn edip büyü merkezine dönüştürdüğü görülürken, evlerde büyü için kullanıldığı öne sürülen öküz kafası, mumlar, oyuncak bebek, heykeller ve Arapça ifadeler yazan muska bulundu.

4.500 liraya okunmuş yüzük

Suriyeli büyücü çetesinin polis merkezinde işlemleri sürerken operasyona ilişkin diğer ayrıntılar da gelmeye başladı. Şüphelilerin insanları “bağlama”, “ayırma”, “zenginlik” ya da araba sahibi olma gibi büyülerle kandırdığı ortaya çıktı. Bununla birlikte yurt dışında yaşayan insanlarla görüntülü olarak konuşulduğu ve okuma, üfleme yapıldığı bildirildi. Büyücü çetesi, görüntülü konuştukları kişilere 4.500 TL karşılığında okunmuş yüzük ve kolye gibi takıları gönderdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin çoğunun akraba olduğu ortaya çıkarken, büyü başına alınan paranın da 4.500 TL olduğu öğrenildi.