Ankara’da Evlere Şeriat Bildirisi: Laiklik İslama Ters Bir Sistemdir

Mamak’ta bazı evlerin kapısına asılan bildirilerde, IŞİD gibi radikal örgütlerin görüşlerini savunan şeriat yanlısı ifadeler yer aldı. Bildiride demokrasi ve oy kullanma hakkı gibi konular hedefe alınarak Atatürk ilke ve inkılapları, “Türkiye de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye de şeriat yani Kuran Kanunları değil (insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar) geçerli. Demokrasi de, laiklik de İslama tamamen ters olan küftir sistemleridir” gibi ifadelerle eleştirildi.

‘Facebook adresimiz Fatih Sadri’

Bildirinin hangi grup tarafından hazırlandığına ilişkin bir bilgi yer almazken, “Bize ulaşmak isterseniz facebook adresimiz: Fatih Sadri notunun yer aldığı görüldü.

Bununla birlikte, CHP Ankara Milletvekili Ali Hayrdar Hakverdi duruma tepki göstererek “Mamak’ta binaların kapılarına, demokrasi ve laikliği küfür, oy kullanmayı kafirlik sayan, imamların ve devlet memurların dinden çıktığını söyleyen, Atatürk’ü ve orduyu aşağılayan şeriat bildirileri bırakıldı. Sokağa çıkma yasağında bu provokasyona kim göz yumdu?” ifadesini kullandı.

Ankara’daki skandal bildiride hangi ifadeler yer alıyor?

Bildiride yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Türkiye'de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye de şeriat yani Kuran Kanunları değil (insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar) geçerli olmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi birde Laiklik şartı vardır. Yani dinin emirleri devlet işlerine karıştırılamazmış. Çıkarılan kanunlar dine uygun olamazmış! Bu sebeple demokrasi de, laiklik de İslama tamamen ters olan küfür sistemleridir."

"Gelelim oy verenlere: oy verenlerde laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına dair yemin edecek olan ve Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermeyecek olan kimselere oy verip devletin başına idareci olarak getirdiklerinden dolayı imandan çıkarlar, Başka bir ifade ile demokrasi partilerle ayakta durur, paılilerde oylarla ayakta durur. Küfür sistemini ayakta tutmak kafirliktir. İmanı bozan şeyler sadece partilerde mevcut sayılmasın. Günümüz okullarında da mevcuttur, Ders kitaplarında Atatürk'ün İslama zıt o|arak yaptığı devrimler iyi bir şeymiş gibi öğretiliyor. Mesela Şeriat bizi geri bıraktı. En iyi yönetim Demokrasidir. Laikliktir. Arap harfleri karma burma olduğu için harf devrimi yapıldı. Latin harfleri getirildi. Kadın ve erkek kıyafetleri değiştirildi. Zina, faiz, içki daha bir çok şeyler serbest bırakıldı. 23 Nisan, l9 Mayıs, 29 Ekim gibi günler bayram olarak kutlandı. Çünkü bu günlerde hakimiyet hakkı millete verildi. Yani şeriat kanunları kaldırıldı."