Ankara’da 7 Aylık Bebeğini Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Ankara'da yaşandığı öğrenilen olayda 7 aylık bebeğini battaniye ile boğduğu ortaya çıkan kadın tutuklandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenilen kadın duyanları şoka uğrattı. Olayın 29 Mart 2021 tarihinde Keçiören'de meydana geldiği öğrenildi. Dehşet verici olayda kadın ilk önce suçunu gizledi ve yardım isteyerek cinayet işlediğini reddetmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri bebeğin ölümünü şüpheli buldu.

Katil annenin anlattıklarına göre ilk olarak Güneş ismini verdiği 7 aylık kızı nefes alamadı ve 27 yaşındaki Özlem K. isimli anne de nefes alamayan 7 aylık bebeğini komşulara götürdü ve bir şey yapmalarını, yardım etmelerini istedi. Komşular ise 27 yaşındaki Özlem K.’nın yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı ve hem Güneş bebeği hem de anneyi alıp Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidildi. Yardım istenen komşuların 7 aylık bebeği hastaneye götürmesi sonucunda bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ancak polis ekipleri ise Güneş isminde olan kız bebeğin ölümünü şüpheli buldu. 27 yaşındaki anne hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından 7 aylık bebeğin ölümünün şüpheli bulunması ile birlikte başlatılan soruşturma kapsamında Özlem K.’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 aylık vefat eden bebeğin annesini tutukladı.

Anne ise suçunu daha fazla saklamadı ve itiraflarda bulundu. Psikolojik problemleri olduğunu ifade eden 27 yaşındaki anne, emniyette verdiği ifadesinde 7 aylık bebeği Güneş’i battaniye ile boğduğunu ve battaniyeyi kaldırdığında ise küçük kızın nefes alamadığını ve renginin de sarardığını açıkladı. Bunun yanı sıra son dönemlerde kullandığı ilaçları almadığını belirten 27 yaşındaki Özlem K. isimli anne, yakınlarına bırakamayacağı sebebiyle Güneş bebeği kayınbiraderine vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan Özlem K. hakkında bir karar verildi ve alt soyu kasten öldürme suçundan tutuklu bulundu.