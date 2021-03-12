Ankara ve İstanbul kırmızıya dönecek mi?

Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şehirler 4 farklı kategoriye ayrıldı. Düşük riskli şehirler haritada mavi renkle gösterilirken, orta riskli şehirler sarı renkle, yüksek riskli şehirler turuncu renkle ve çok yüksek riskli şehirler ise kırmızı renkle gösterildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 27 Şubat-5 Mart 2021 dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre, Samsun'da 100 binde 348,36 vaka tespit edilirken, Sinop'ta 100 binde 314,15 vaka, Giresun'da 100 binde 282,14 vaka, Ordu'da 100 binde 280,27 vaka, Trabzon'da 100 binde 226,14 vaka, Rize'de ise 100 binde 208,21 vaka tespit edildi.

3 büyükşehirde durum nasıl?

27 Şubat-5 Mart 2021 dönemine ilişkin risk haritasına göre, İstanbul'da 100 binde 111,57 vaka tespit edilirken, İzmir'de 100 binde 66,47 vaka, Ankara'da ise 100 binde 54,83 vaka kayıtlara geçti. 20-26 Şubat 2021 dönemine ilişkin risk haritasında İstanbul ve İzmir turuncu renkle gösterilirken, Ankara ise sarı renkle gösterilmişti. Peki yeni paylaşılacak olan haritada İstanbul ve Ankara'nın rengi değişecek mi?

"Değişiklikler yapılacak"

Konuya ilişkin açıklama Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi. Prof. Dr. Aydın, risk haritasında bazı alanların mavi olmasıyla birlikte bazı alanların da neredeyse tümünün kırmızı renkle gösterildiğine işaret etti. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak olan yeni haritada çeşitli değişiklikler yapılacağını belirten Prof. Dr. Aydın, İstanbul'da bulunan polikliniklerde artış görüldüğünü ancak bunun hastanelere ve yoğun bakım servislerinde ekstra bir yük oluşturmadığını söyledi.

"İstanbul kırmızı olmaz"

Prof. Dr. Aydın, koronavirüsün kontrolünde bir endişenin bulunmadığını kaydederek, 100 binde 100'ün üstünde vakanın tespit edildiği İstanbul'un kırmızıya dönüp dönmeyeceğinin çok merak edildiğini ifade etti. Tahminlerine göre İstanbul'un kırmızıya dönmeyeceğini ve turuncuyla gösterilmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Aydın, Ankara'ya ilişkin tahminlerini de açıkladı.

"Ankara'da artış var ama..."

Ankara'nın da çok konuşulan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, başkentte vaka sayılarının arttığını ama renk değişimi yaşanmasına neden olacak bir tablonun bulunmadığını dile getirdi.



"Bir üst renge ilişkin kararlar verilebilir"

Prof. Dr. Aydın, küçük şehirlerin renklerinin değiştirilmesi yerine söz konusu şehirlerde "kırmızı renkle gösterilen şehirlere yönelik kararların aynılarının verilebileceğini" söyledi. Yani bir şehrin renginin aynı kalabileceğini ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir üst renge ilişkin kararların verilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, okullara ilişkin yeni kararların alınabileceğini ve hatta okullarda yüz yüze eğitime tekrar ara verilebileceğini dile getirdi.

"İşletmelere yönelik kısıtlamalar getirilebilir"

Prof. Dr. Aydın, bir semtte yer alan işletmelere yönelik kısıtlamaların getirilebileceğini belirterek, fakat İstanbul'da bunun idare edilmesinin çok güç olduğunu çünkü insanların artık ilçe hayatı yaşamadıklarını ekledi.