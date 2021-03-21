Ankara Sözleşmesi Nedir? Ankara Sözleşmesi bitti mi?

Kadın cinayetleri yıldan yıla katlanarak artıyor. Sosyal dayanışma dernekleri ve sosyal medya gündeminde kadına şiddet varken, hükümet cephesinden çok eleştiri alan bir karar geldi. Kadın haklarının korunmasına yönelik imzalanan İstanbul Sözleşmesi dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi. Sözleşmenin iptal edilmesiyle birlikte sosyal medyada büyük tepkiler geldi. Sözleşme iptali sonrasın gelen tepkilere cevap veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ankara Anlaşması ile ilgili konuşma yaptı.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN İMZALANDI

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmessiyle ilgili konuşan Sayan: "İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanırken, Kadına karşı şiddetle mücadele için imzalanmış bir sözleşme... Son yıllarda sözleşme üzerinden farklı lobilerin yapıldığını gördük. Muhalefetin sahiplendiği bir sözleşme değildi. Ancak bu sene temmuz ayından itibaren, tamamen muhalefet etmek amacıyla kampanya yürüttüler." ifadelerine yer verdi.

LGBT ve feminist gruplar tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin bir süredir kalkan olarak kullanıldığını belirten Sayan: "CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışma kutuplaşma bizi, 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

ANKARA SÖZLEŞMESİ GELİYOR

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına şiddetle mücadele kapsamında yeni bir Ankara Sözleşmesi hazırladıklarını ifade etti. Geçmiş dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Ankara Anlaşması bu kapsamda vatandaşlarımız tarafından merak edildi. Sayın Kaya'nın bahsettiği Ankara Sözleşmesi ile Ankara Anlaşması birbirinden farklı olgulardır.

ANKARA ANLAŞMASI SONA ERDİ

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla birlikte Türkiye-İngiltere arasında yapılan Ankara Anlaşması'da yeni yıl itibariyle sona erdi. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Ankara Anlaşması son buldu. Türkiye'de bulunan iş insanlarının iş kurarak İngiltere'de yaşamasına olanak sağlayan bu antlaşma yeni yıl itibariyle artık uygulanmayacak.

Açıklanan verilere göre 2013 yılından itibaren Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. 2019 yılı verilerine göre 4 bin vatandaşımız şirket kurarak Ankara Anlaşması vesilesiyle İngiltere'de oturma vizesi aldı.