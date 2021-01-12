"Ankara için deprem riski fazla!"

Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Ankara'da 10 Ocak gecesi meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Özmen, söz konusu depremin başkentin 40 kilometre doğusunda yer alan Çankırı Fayı'nda gerçekleştiğini ifade etti. 4,5 büyüklüğündeki depremin söz konusu fayın Elmadağ zonu üstünde gerçekleştiğini aktaran Doç. Dr. Özmen, söz konusu yerde ara sıra bu şiddette depremler gerçekleştiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Özmen, 23 Ocak 2020'de aynı yerde yine 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı gerçekleştiğini hatırlatarak, söz konusu fayın şehir merkezinin altından geçmediğini söyledi. Fakat merkeze 30-40 kilometrelik uzaklıkta fayların bulunduğunu ve söz konusu fayların aktif olduğunu ve deprem yaratabileceğini belirten Doç. Dr. Özmen, yaşanan depremlerin bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Gelecek senelerde daha büyük depremlerin meydana gelebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özmen, 10 Ocak gecesi 4,5 büyüklüğünde depreme yol açan fay zonunun 1928 senesinde yine Kalecik'te 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısına yol açtığını söyledi.

"6 büyüklüğünde deprem olabilir"

Doç. Dr. Özmen, söz konusu fay ile bununla bağlantılı fayların 6 büyüklüğünde depreme neden olabileceğini belirterek, başkent şehir merkezinin baz alınması ve 40 kilometre uzunluğunda bir yarı çap çizilmesi durumunda söz konusu alanın içerisinde aktif fayların yer aldığının görüleceğini ifade etti.

Söz konusu fayların boyutlarının ufak olduğunu ancak 5 büyüklüğünde depreme neden olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Özmen, Çankırı Fayı ile Dodurga Fayı'nın 6 büyüklüğü ile 6,5 büyüklüğü arasında depremlere yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özmen, Ezine Pazarı Fayı, Seyfe Fayı, Tuz Gölü Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı gibi fayların da 7 büyüklüğünde veya daha büyük depremlere sebep olabileceğine dikkat çekti.

"Yeni haritaya göre risk daha fazla"

Doç. Dr. Özmen, Ankara'da deprem riskinin düşünülene göre daha fazla olduğunu vurgulayarak, AFAD tarafından 2019 senesinde yeni bir harita yayımlandığını ve bu haritaya göre başkent şehir merkezinde yer alan tüm ilçelerde öngörülen deprem riskinin yüzde 50 oranında artış gösterdiğini ifade etti. Söz konusu haritaya göre Kalecik ilçesinde yer ivmelerinin de yüzde 30 oranında arttığını aktaran Doç. Dr. Özmen, yaşanan son gelişmelerle beraber bu alanda deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunun görülebileceğini söyledi.

Ankara Kalecik deprem

Ankara, 10 Ocak gecesi 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Saat 22.53'te meydana gelen depremin merkez üssü Kalecik olarak açıklanmıştı. Halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, herhangi bir can veya mal kaybına neden olmamıştı. Kalecik ilçesinde bulunan evlerden bazılarında çatlakların meydana geldiği görülmüştü.