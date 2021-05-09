Ankara'da Trafik Kazasında Bir Aile Yok Oldu

Meydana gelen korkunç trafik kazasının Ankara'da yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Otomobilin tıra arkadan çarptığı şeklinde yorumlar yapıldı ve yaşanan üzücü olayda 38 yaşında olduğu öğrenilen Sibel Uzun, 44 yaşında olan Şener Uzun çifti ve bir de çocukları olay yerinde hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Sibel Uzun ve 44 yaşındaki Şenel Uzun çiftinin yanı sıra otomobilde bulunan 2 kişinin de yaralandığı haberine ulaşıldı. Kazanın öğle saatleri ardından Kahramankazan ilçesi Anadolu otoyolu İstanbul Ankara istikametinin 43. kilometresinde yaşandığı öğrenildi. Kaza yapılan otomobilin Sibel Uzun yönetiminde olduğu ve aynı istikamette olan tıra arkadan çarptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara'da yaşanan üzücü olaya şahitlik eden vatandaşlar ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza anında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç trafik kazasında şiddet sebebiyle Sibel ve eşi Şener Uzun'un aracın ön tarafına sıkıştığı tespit edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yapılan çalışmalar ardından çift otomobilden çıkarıldı. Yaşanan korkunç kazada 112 sağlık ekipleri Sibel Uzun ve eşi Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespiti gerçekleşti.

Ankara'da yaşanan korkunç kazada yaralanan 2 çocuk ve Sibel Uzun'un arkadaşı yaralı olarak Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı ve orada tedavi altına alındı. Bunun yanı sıra Ankara'da meydana gelen trafik kazasında can veren Sibel Uzun'un ve yaralanan arkadaşının İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi sağlık çalışanlı olarak görev yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri ise 38 yaşındaki Sibel uzun ve 44 yaşındaki Şener Uzun çiftinin ve bir de çocuklarının hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir soruşturma başlattı.