Ankara'da Toplu Katliamı Andıran Kaza! 4 Ölü 18 Yaralı

 Katliam gibi kaza, Ankara’nın Haymana ilçesine 35 kilometre uzaklıkta ki  mesafede gerçekleşti. 4 kişi hayatını kaybederken kazada 18 kişi de yaralandı.

Ankara'da Toplu Katliamı Andıran Kaza! 4 Ölü 18 Yaralı

Ankara'da bugün katliam gibi kaza yaşandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücü Hamza Tan ile beraber  kazada yaralanan 18 kişi ise olay yerine  gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.  3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, kazada 18 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'i taburcu olurken, 13 kişi ise Ankara  bulunan hastanelere sevk edildi.

 Katliam gibi kaza, saat 19.30 sıralarında gerçekleşti.  Ankara’nın Haymana ilçesine 35 kilometre uzaklıkta ki  mesafede bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Ailece pikniğe giden ve piknikten dönüş yolunda kaza yapan, Hamza Tan yönetimindeki plakalı traktörün römorku devrildi.

Can Pazarı Yaşandı

 Adeta can pazarı yaşandı,  kazada traktörün arkasında bulunan çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken,  bazıları ise kazanın şiddetiyle yolun kenarına savruldu.  Yoldan geçen vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi  sevk edildi. Traktörde bulunan kazazedelerin yakınları,  kaza haberini alır almaz olay yerine geldiler. 

3'ü Çocuk Olmak Üzere 4 Kişi Yaşamını Yitirdi

Sağlık ekipleri  kazadan yaralanan kişilere  müdahale derken, kazanın şiddetiyle devrilen römorkun altında kalan kazazedeler ise  güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri  zorlukla römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

13 Yarakı Başka Hastaneye Sevk Edildi

 Devrilen traktörün sürücü Hamza Tan ile beraber  kazada yaralanan 18 kişi ise olay yerine  gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kazazedelerden  18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.

Jandarma ise katliam gibi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 00:18
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