Ankara'da Ramazan Ayı Boyunca Bedava Pide Dağıtılacak

Ramazan ayına girmeye birkaç gün kala Ankara’da yaşayan kişilere ücretsiz bir şekilde pide dağıtacaklar haberlerini verdi. Yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası unutulmadı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ailelere günde 65 bin pideyi ücretsiz bir şekilde dağıtacakları haberini verdi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş,yapmış olduğu yazılı açıklamada bazı detaylara yer verdi, 275 gramı 3 Türk lirasından satışa sunulacak olan Ramazan pidesinin vatandaşlar tarafından fırınlardan alınabileceğini açıkladı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile yapmış olduğu toplantı neticesinde pide hamurunu 350 gram kesme kararı aldıklarını ifade eden oda başkanı Savaş Delibaş, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz karar neticesinde ramazan boyunca her dükkandan 50 ramazan pidesini Ankara’nın her bölgesinde dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." açıklamasını yaptı.

Ankara’da pide ve simit işi yapan toplamda 1300 fırın işletmesinden ihtiyacı olan ailelere 1300 fırından toplamda dağıtılacak olan 65 bin pide haberini Ankaralı vatandaşlara verdi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş açıklamasında şunları kaydetti;

"Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, berekettir. Bir kişi için 5 pide sınırı koyduk. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla ‘askıda pide’ uygulaması da olacak. Bir işletmeden 50 pide de böyle dağıtılırsa bir fırından ortalama 100 ücretsiz pide dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, esnaf odamızın üyesi olduğunu gösteren cam ve vitrinlerinde bayrakların asılı olduğu tüm fırın işletmelerinden ücretsiz pidelerini alabilirler. Merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. Bu anlamda iyilik kervanına katılan, iyiliğin sesi olan sağduyu sahibi esnafımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.