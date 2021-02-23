Ankara'da Kadın Cinayeti Yaşandı! 43 Yaşındaki Kadın Sokak Ortasında Kurşunlandı

Ankara'da dehşet verici bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. Keçiören ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 43 yaşındaki Birgül Y. isimli genç kadının Ankara sokaklarında yere yığılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sokak ortasında kurşunlanarak hayatını kaybeden 43 yaşındaki Birgül Y., kadın cinayetine kurban gitti. 3 el kurşunun hedefi olarak bulunduğu kaldırım üzerine kanlar içerisinde yığılarak hayatını kaybeden Birgül Y. kurtarılamadı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi sonucu genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can veren kadın günün en üzücü olayı olarak yer aldı.

Sokak ortasında kaldırıma yığılarak can veren kadının dehşet verici ölüm anları Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Duyanları dehşete uğratna olayda ilçede yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadının telaş içinde kimliği henüz bilinmeyen kişilerden kaçtığı haberi öğrenildi. Genç kadın, kaçtığı kişiler tarafından yakalanıp kurşun yağmuruna tutuldu. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan 43 yaşındaki talihsiz kadın, kaldırım üzerine kanlar içerisinde yığılarak hayatını kaybetti. Çevredekiler yaşanan üzücü olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerinde genç kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahale ardından hastaneye ambulans ile kaldırılan talihsiz kadının vücuduna 3 Kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin korkunç olayı ihbar etmesi ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Birgül Y., kadın cinayeti kurbanı oldu. Olay yerine yakın bir evde oturan ve yaşanan korkunç olaya şahitlik eden biri ise evinde televizyon izlediği sırada 3 el silah sesi duyduğunu ve duyduğu sesler ardından balkondan dışarıya baktığını açıkladı. Kadın dışarıya baktığında ise kanlar içerisinde bir kadının kaldırım üzerinde yattığını gördüğünü ifade etti.