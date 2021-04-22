Ankara'da Çekiçli Yol Kavgası! 3 Yaralı Var

Ankara'da yaşandığı öğrenilen kavganın yol verme anlaşmazlığı ile çıktığı öğrenildi. Meydana gelen korkunç olayın taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkıp yolda olan bir esnaf arasında gerçekleştiği ifade edildi. İkili arasında yol verme sebebi ile yaşanan kavga bir süre sonra korkunç bir hale geldi ve bıçak, tabanca ve çekiç kullanılmaya başlandı.

Taksi sürücüsü ve iş yerinden çıkan esnaf arasında meydana gelen ve yol verme anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma alevlendi ve birkaç dakika sonra tartışma esnasında bıçak tabanca ve çekiç kullanıldığı ifade edildi. Ankara'da yaşanan olay sırasında 3 kişinin bıçak ile yaralandığı öğrenildi. Kavga anı güvenlik kameralarına yansırken 3 kişinin yaralandığı kavga anı kayıt altına alındı. Bunun yanı sıra Ankara'da meydana gelen taksi sürücüsü ve iş yerinden çıkan esnaf arasında alevlenen tartışmada çekiç ve tabancanın da kullanıldığı gözlemlendi.

Yol verme kavgası olarak isimlendirilen olayın 16 Nisan 2020 Cuma günü yaşandığı öğrenildi. Saat akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda 3 kişinin bıçakla yaralandı bilgisi açıklandı. Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana gelen korkunç olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Cadde esnaflarından biri olan T.Ş. isimli şahıs iş yerini kapattı ve evine gitmek için 55 ADG 956 plakalı otomobili ile yola çıktı. T.Ş.’nin işyerini kapatıp yola çıkması sonrasında 06 T 6701 plakalı taksi sürücüsü olan şahıs, yolunu kestiği iddiası ile hakaretlerde bulundu.

Taksi sürücüsünün çalışanları ve esnaf komşuları çıkan görüntüyü duydu ve olay yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre sonra bir kavgaya dönüştü ve taksi Şoförü otomobilinden bıçak çıkarıp kalabalığa doğru savunmaya başladı. 3 kişi bıçak ile yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Taksi şoförünün şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi ve olay hakkında adli sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.