Aniden Kaybolmuştu: Göbeklitepe’deki Monolitin Sırrı Ortaya Çıktı!

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık tarihiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Göbeklitepe’nin yakınlarında Örencik Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü, tarlada 3 metre yüksekliğinde bir metal blok bulunmuştu. Üzerinde Göktürkçe’de “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” yazan monolitin neden oraya geldiğine ilişkin bir bilgi bulunamamış, jandarma güvenlik çemberi oluşturmuştu. Monolitin olduğu bölgeye giden birçok kişi gizemli yapı ile fotoğraf çekilmişti. Monolit, bu sabah aniden ortayadan kayboldu.

Erdoğan duyurdu…

Monolit bu sabah, geldiği gibi gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Bunun ardından herkes, onun sırrını merak etti. Ulusal Uzay Ajansı’nın tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, konuşmasında “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” dedi ve monolitin üzerinde yazan ifadeyi kullandı. Konuşmasında “Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘gökyüzüne bak ayı gör' diyoruz” diyen Erdoğan, monolitin Türk uzay politikasının bir parçası olduğunu duyurdu…