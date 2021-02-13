Anayasanın İlk 4 Maddesi Tartışması: İnce, Ali Babacan’a Sert Tepki Gösterdi!

Muharrem İnce, Twitter hesabında Ali Babacan’ın anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili kullandığı ifadelere tepki göstererek, “Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Kim bunları tartışmaya kalkarsa sonuna kadar karşı dururuz” ifadesini kullandı.

Ali Babacan ne demişti?

DW Türkçe’de Nevşin Mengü’nün sorularına yanıt veren Ali Babacan, anayasanın ilk dört maddesinin tartışmaya açılması ile ilgili soruya “Şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda” dedi. Babacan, “uygun iklim olursa tartışır mısınız” sorusuna ise “Günü geldiğinde zemin ve şartlar uygun olduğunda anayasanın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini” söyledi.