Anayasanın İlk 4 Maddesi Nedir, Değiştirilebilir Mi? Ali Babacan’ın Sözleri Olay Etkisi Yarattı

Anayasanın ilk dört maddesi tekrardan ülkemizin gündemine oturdu. DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan’ın sözlerin sonra vatandaşlar anayasanın ilk dört maddesini tekrar araştırmaya başladı. Peki anayasanın ilk dört maddesi nedir, değişir mi, değiştirilebilir mi? Ali Babacan’ın gündem olan o sözleri ve ayrıntıları haberimizde.

Anayasa ve anayasanın ilk dört maddesi tekrar ülkemizin gündemine oturdu. Hükümet kanadından anayasaya dair açıklamaların ardı arkası kesilmezken her parti liderinden de bu konuda farklı yorumlar duyuyorduk. Peki tekrar gündeme oturan anayasanın ilk dört maddesi nedir?

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan yaptığı açıklamalar da “uygun iklim” olması halinde Anayasa’nın ilk dört maddesinin de tartışmaya açılabileceğini söyledi. Bu açıklamalar da vatandaşlar ve siyasiler tarafından değişiklik sinyali olarak verildiği şeklinde görüldü. Ve bu yüzden de binlerce kişiden tepki çekti.

DEVA partisinin lideri Ali Babacan’ın bu yorumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen Anayasa açıklamaları ile ilgili ifadeler gündemden düşmüyor. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yapılan açıklamalara sadece sosyal medyadan değil aynı zaman siyasilerden de oldukça tepki geldi.

"ACİL OLAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"

Nevşin Mengü tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Ali Babaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan anayasa çağrısını gerçekçi görmediğini ve sistem değişikliğinin acil olduğunu belirtti.

Parlamenter sisteme geçişi savunan Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde ortak bir adayın olabilmesi için parlamenter geçişin sözünün verilmesi gerek dedi.

Ali Babacan ayrıca kendilerine de bir anayasa önerisi geldiğini fakat yeni anayasa yapmalı çalışması içerisinde bulunmadıklarını da dile getirdi.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ ÜZERİNDE KONUŞULUR

Ali Babacan’ın gündeme gelen sözleri ise anayasanın ilk dört maddesiyle ilgiliydi. Babacan, bunları tartışmak için uygun iklim olmadığını belirttikten sonra gelen Uygun İklim Olursa Tartışır Mısınız sorusuna da zemin ve şartlar uygun olduğunda dört madde üzerinde de konuşulabileceğini açıkladı.

Ali Babacan’ın da gündeme getirdiği anayasanın ilk dört maddesi ise şu şekilde;

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ NEDİR?

İlk madde devletin şekli ile ilgilidir.

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

İkinci madde ise cumhuriyetimizin özelliklerini kapsar.

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Üçüncü madde ise ülkemizin bütünlüğünü belirtir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Son maddemiz de ise yukarıda belirtilen üç madde korunmaya yöneliktir.

Madde 4- Anayasamızın ilk üç maddesinin hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

HALK NE DİYOR?

Sosyal medyadan ise Ali Babacan’a oldukça tepki yağdı. Sadece halktan değil siyasilerden de tepkiler geldi.

Muharrem İnce başta olmak üzere birçok siyasi tepkilerini sosyal medya aracılığıyla belirtti.

Bizlerde Ali Babacan’ın bu sözlerinde neyi kastettiğini merak ediyoruz. İlk dört maddeden hangileri “uygun koşullarda” tartışmaya açılabilir ki? DEVA Partisi Ali Babacan’ın açıklamalarını ve son dakika haberlerini de sitemizden takip edebilir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 16:30