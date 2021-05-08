Anadolu Ajansı Personelleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Cemaate Yaptığı Müdahalede Yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate yapmış olduğu müdahalede Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz çıkan arbede sonucunda ayağından yaralandı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Mostafa Alkharouf’da arbede de sırtına plastik kurşun isabet etti. Anadolu Ajansı kameramanı Faiz Abu Rmeleh’de İsrail polisinin kullanmış olduğu plastik mermi bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. Anadolu Ajansı, İsrail polisinin işgal altındaki personelleri Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate yapmış olduğu müdahalede çeşitli yerlerinden yaralandı. AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh , AA foto muhabiri olan Mostafa Alkharouf yaralandı. Konu ile alakalı olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama mesajları ve geçmiş oldun dileklerini ilettiler .

Harem-i Şerif'teki olayları takibinde olan AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin kullanmış olduğu plastik mermi ile ayağından vuruldu. Yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.

Foto Muhabiri Yaralandı

İsrail polisinin müdahale sırasında, AA foto muhabiri olan Mostafa Alkharouf’da sırtına mermi isabet etti. AA personelinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Mescid-i Aksa ve etrafında olaylar hala sürüyor.

Kameradan Yaraladı

Gerçekleşen olay sırasında AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise İsrail polisinin kullanmış olduğu plastik mermi ile sağ bacağından yaralandı.

Fahrettin Altun’dan Geçmiş Olsun Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansımızın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum. Turgut kardeşimize ve @anadoluajansi'na geçmiş olsun. İsrail'e bu alçak saldırılara son vermesi çağrımızı yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik'ten Mesaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri takip eden AA Editörüne müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Yaralanan gazeteci kardeşimiz Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.