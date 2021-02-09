Amerika'nın en yaşlı başkanı Biden kendisine sorulan soruyu duyamadı! 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) azledilmesi istenen Trump'ın yargılama süreci bugün Senato'da başlayacak. Basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden'a konuya ilişkin değerlendirmesini sordu. Fakat Biden'ın soruyu duymakta sıkıntı yaşadığı fark edildi.

Biden'a Trump'ın kamu görevlerinden men edilip edilmemesine ilişkin ne düşündüğü soruldu. Fakat Biden, soruyu duymakta sıkıntı yaşayınca birkaç defa yineletmek durumunda kaldı. Soruyu en sonunda duyan Biden, Trump'ın ifade vermeyi reddettiğini belirterek, bunun Senato tarafından halledileceğini kaydetti.

Trump'ın sözleri akıllara geldi

Bu durum akıllara Trump'ın sözlerini getirdi. Başkanlık seçimlerinden önce Iowa eyaletinde miting düzenleyen Trump, Biden'ın hem yaşlı hem de uyuşuk olduğunu söylemişti. Trump, Biden'ın kollarını kaldırmaya bile gücünün olmadığını belirterek, rakibinin taklidini yapmıştı. Koronavirüse yakalanan Trump, tedavi sürecinin ardından 20 yaş daha genç hissettiğini belirtmişti.

Trump, yaptığı başka bir açıklamada da Biden'ın akıl sağlığının başkanlık için yetersiz olduğunu söylemişti. Biden'ın iki kelimeyi bir araya getiremediğini öne süren Trump, söz konusu ismin koronavirüs sürecinde evinin bodrum katından pek çıkmadığını ifade etmişti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kuyusunu kazmak isteyen birçok ülkenin bulunduğu bir süreçte halkın bunu istemeyeceğini öne sürmüştü. Seçim kampanyası sırasında Trump, sürekli Biden'ın akıl sağlığını sorgular nitelikte açıklamalar bulunmuştu.

Trump, başkan olabilmek için sert ve zeki olunmasının şart olduğunu ancak Biden'ın yaşadığının bile farkında olmadığını söylemişti. Oysa ki Trump ile Biden arasında sadece 4 yaş var. Biden 1942 doğumlu. Trump ise 1946 doğumlu.

Yargılama süreci başlıyor

Başkanlık seçimlerinde hile olduğuna dair söylemlerini sık sık yinelediği ve destekçilerini Kongre binasına saldırmaya teşvik ettiği gerekçesiyle Trump isyana teşvik ile suçlanıyor. Demokratlar, bu durumu ispatlamak için Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği mitingdeki konuşmasını ve Kongre baskınına ait görüntüleri kanıt olarak sunacak. Trump'ın avukatları ise Trump'ın şu anda görevde olmadığına dikkat çekerek, söz konusu ismin sade vatandaş olarak azledilemeyeceğini belirtecek. Avukatlar, bunun anayasaya aykırı olduğunu kaydederek davanın reddini isteyecek. Avukatlar ayrıca Trump'ın açıklamalarının Kongre baskınına yol açmadığını ispatlamaya çalışacak. Trump, yargılama sürecinden önce ifade vermeyi kabul etmemiş, Demokratlar da bunu "suçunu kabul ettiği" şeklinde yorumlamıştı.

Kamu görevinden men edilmesi istenecek

Trump'ın azledilmesi zor görünüyor çünkü Senato'da 50 sandalye Demokratlara, 50 sandalye ise Cumhuriyetçilere ait. Trump'ın azledilmesi için 67 senatörün oyu gerekiyor. Yani 17 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın azledilmesini istemesi gerekiyor. Öte yandan, Trump'ın kamu görevinden men edilmesine ilişkin de bir oylama gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Bu durumda 50 senatör ile Başkan Yardımcısı Harris'in oyları yetecek. Trump, kamu görevinden men edilirse 2024 seçimlerinde aday olamayacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 12:59