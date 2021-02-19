Amerikan basını yazdı: Erdoğan, Gara konusunda Biden'ı azarladı!

Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından iktidar, hem muhalefet hem de ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile gerildi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Gara katliamı hakkında yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu. Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde bu konudan bahsedildi.

Bilindiği üzere ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, ilk olarak koronavirüse ve bunun olumsuz etkilerine ilişkin çalışmalara başladı. Washington Post gazetesi, Biden tarafından öncelikle iç politikalara odaklanıldığını ifade etti. Söz konusu süreçte diğer ülkelerin de Biden yönetimini anlama çabasında olduklarına dikkat çeken gazete, Biden'ın dış politikada ise Orta Doğu'ya daha az yoğunlaşmak istediği ancak bunu gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığı çünkü yakın zamanda bazı kritik kararlara imza atılacağı ifade edildi.

"Türkiye Biden yönetiminden rahatsız oldu"

Gazete, Türkiye, Mısır ve İsrail gibi ülkelerin Biden yönetiminden rahatsız olduğunu iddia ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gara bölgesinde Türk vatandaşlarını şehit eden PKK'lı teröristlere destek verdiği gerekçesiyle ABD'yi (Amerika Birleşik Devletleri) azarladığı belirtildi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının yaşamını yitirmesinden üzüntü duyulduğunu ifade etmişti. NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğunu kaydeden Price, çatışmalar sırasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmişti. Price, Türk vatandaşlarının PKK terör örgütü tarafından öldürüldüğü "doğruysa", bu durumun şiddetli bir şekilde kınandığını kaydetmişti.

Erdoğan'dan tepki gelmişti

Erdoğan, Price tarafından yapılan bu açıklamayı "evlere şenlik" olarak nitelendirmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) PKK/YPG terör örgütünün arkasında olduğunu belirten Erdoğan, bunun her zaman farkında olunduğunu dile getirmişti. Erdoğan, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Irak'ın kuzeyine binlerce TIR getirildiğini kaydederek, mühimmatların teröristlere verildiğini söylemişti. Söz konusu teröristlerin de Türk güvenlik güçleriyle çatıştığına dikkat çeken Erdoğan, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) müttefiki olarak ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) teröristlerin değil Türkiye'nin yanında olması gerektiğini belirtmişti. Erdoğan, Biden'a PKK terör örgütünün gerçek yüzünü görmesi için çağrıda bulunmuştu.

Çavuşoğlu ne demişti?

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerin bir kez da alçaklığını gösterdiğini belirterek, terörle mücadele ettiğini belirten ülkelerin PKK terör örgütüne karşı sustuklarını veya "eğer"li ifadelerle geçiştirme çabasında olduklarını söylemişti. Bunun üzerine ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Daha sonra Millî Savunma Bakanlığına çağrılan Satterfield'a Gara bölgesinde 13 vatandaşın PKK terör örgütünce şehit edildiğine ilişkin deliller gösterilmişti. Geri vites yapan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Blinken, Gara'da Türk vatandaşlarının ölümünün ardından taziyelerini iletmiş ve PKK terör örgütünün katliamdan sorumlu tutulduğuna ilişkin görüşü tekrarladığını ifade etmişti.