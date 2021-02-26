Amerikan basını için Prens Selman artık katil!

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile samimi ilişkiler kurmuştu. Bunun üzerine Prens Selman, ülkesinde bir reform dalgası başlatmıştı. Böylece Prens Selman, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından adeta koruma altına alınmıştı. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın katledildiği olayın üstünü kapatmaya çalışmıştı. Söz konusu süreçte aktif rol oynayan ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Prens Selman'a ilişkin pozitif haberler yayınlanmıştı. Fakat şu anda ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) başında Biden var.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin Biden döneminde sıkıntılı olacağı şimdiden fark ediliyor. Aynı zamanda, Amerikan basını da Prensi Selman'ın katil olduğuna ilişkin haberleri servis etmeye başladı.

Selman'ın onay verdiği ortaya çıktı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı tarafından Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun bugün duyurulması bekleniyor. Söz konusu rapora göre, Prens Selman, Kaşıkçı'nın katledilmesini onayladı.

Bloomberg'de yer alan haberde, söz konusu raporda yer alan tüm bulguların Prens Selman'ı gösterdiği bildirildi. Söz konusu haberde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsosluğunda 2018 senesinin Ekim ayında Kaşıkçı'nın katledilmesine Prens Selman tarafından onay verildiği vurgulandı. Haberde, Prens Selman'ın bu cinayette sahip olduğu yerin raporla beraber gün yüzüne çıkacağı ifade edildi. Öte yandan, bu raporun Suudi Arabistan ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkileri ciddi derecede etkileyeceğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun bugün duyurulacağı tahmin ediliyor. Amerikan basınında yayınlanan haberlerde, Kaşıkçı cinayetine Prens Selman tarafından onay verilmesinin haricinde talimatın da onun tarafından verildiğinin ortaya çıkabileceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Prens Selman'ı sık sık eleştiren Kaşıkçı, Washington Post'ta da köşe yazarı olarak görev yürütüyordu. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim 2018 tarihinde giden Kaşıkçı, oradan hiç çıkamamıştı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin de acımasızca parçalandığı tespit edilmişti. Biden, dün Kral Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Kaşıkçı cinayetinin konuşulup konuşulmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Biden'ın Suudi Arabistan politikası nasıl olacak?

Biden, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Prens Selman'ı sorumlu tutacak. Seçim kampanyası sırasında Biden, Kaşıkçı cinayetinin tüm ayrıntılarıyla açıklanacağını söylenmişti. Biden, artık Prens Selman ile hiçbir şekilde muhatap olmayacak. İngiliz basınına göre Biden, yalnızca Kral Selman ile görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, söz konusu ülkeyle ilişkilere farklı bir yön verilebileceğine işaret etmişti. Suudi Arabistan'ın yeni hükümete karşı tavrının değerlendirileceğini belirten Psaki, Suudi Arabistan ile ilişkilerin bu doğrultuda şekillendirileceğini söylemişti.

Prens Selman Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olarak görüldüğü için Biden'ın yalnızca Kral Selman ile görüşeceği belirtiliyor. Böylece Prens Selman'ın tahttaki hakkını da kaybedebileceği ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 11:18