Amerikan basını: "Erdoğan üniversiteyi kontrol altına almak istiyor"

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanması tepkilere neden olmuştu. Akademisyenler, bu durumun Boğaziçi Üniversitesi'nin özerkliğine aykırı olduğunu ve üniversite hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan bir ismin rektör olarak atanmasının doğru olmadığını ifade etmişlerdi. Bunun üzerine Melih Bulu, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığını söylemiş ve söz konusu üniversiteyi dünyada ilk 100'e sokacağını söylemişti. Konuya ilişkin protestolar sürerken Kabe resminin üstüne şahmeran figürü ile LGBTi bayrağının çizilmesi tepki çekmiş ve olaya karışan iki öğrenci tutuklanırken, iki öğrencinin de ev hapsinde kalmasına karar verilmişti.

Amerikan basınından protestolara destek geldi

Amerikan basını, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolara destek verdi. Konuya ilişkin geniş bir habere yer veren New York Times isimli gazete, Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektörün makamına sırtlarını çevirdiklerini ifade etti.

"Erdoğan'ın kontrol altına alma girişimi"

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolara ilişkin görüntülere yer veren New York Times, rektör atamasını "Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kontrol altına alma girişimi" olarak nitelendirdi.

"Baskı yapıldı"

New York Times, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında aktivistlere, siyasetçilere ve basın mensuplarına yönelik baskı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Öğrencilerin güvenlik güçleriyle çatıştığını kaydeden New York Times, Melih Bulu'nun atamasından vazgeçilene kadar ya da söz konusu isim istifa edene kadar öğrencilerin protesto gösterilerine devam edeceklerini iddia etti.

159 kişi gözaltına alınmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat Pazartesi günü Melih Bulu ile görüşmek üzere bekleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağının başladığına dair uyarı yapılmıştı. Bunun üzerine çıkan arbede sırasında 159 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ün önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerinde güvenlik güçleri tarafından uyarı yapılmasına rağmen eylemlerine devam eden 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Rektörlük binasını ablukaya alarak söz konusu binanın içerisinde yer alan kişilerin çıkmalarını önleyen ve uyarı yapılsa da bu eylemi sonlandırmayan 51 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, toplam 159 kişinin gözaltına alındığı ve konuya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilmişti.

98'inin serbest bırakıldığı duyuruldu

İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, gözaltına alınan 159 kişiden 98'inin başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, olaya ilişkin başlatılan adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Kabe'ye saygısızlık yapılmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yönelik saygısızlık yapılmıştı. Kabe fotoğrafının tam üstüne şahmeran figürü, köşelerine de LGBTi bayrakları çizilmişti. Söz konusu resmin yere serildiği fark edilmişti. Bunun üzerine olaya karıştığı değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmış, biri serbest bırakılmıştı. Söz konusu öğrencilerden ikisinin ev hapsinde tutulmasına karar verilmiş, ikisi ise tutuklanmıştı. LGBTi Kulübü'nde gerçekleştirilen arama sırasında PKK terör örgütünün ambleminin yer aldığı bir kitap bulunmuştu. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri, olaya karışan kişilerin 1979'da Kabe'yi işgal edenlerden farksız olduklarını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 14:10