Amerika’da Neler Oluyor? Senato Binası Trump Yanlıları Tarafından Basıldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarih seçim sonrasında Joe Biden Başkan seçilse de gerilim tırmanmaya devam etmişti. Donald Trump seçimler de hile olduğunu ve geri çekilmeyeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından ise Amerika’da sokaklar karıştı! Trump yanlıları Senato binasını bastı. Silahlı gruplar tarafından basılan binadan ise silah sesleri duyulduğu iddia edildi. 24 saat sokağa çıkma yasağının getirildiği Amerika’da neler oluyor? Amerika’da darbe girişimi mi yapıldı? Detaylar ve daha fazlası haberimizde;

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE TANIK OLUYORUZ

Polisler tarafından Amerika kongre binasında görev alan milletvekillerine, çalışanlara ve gazetecilere faz maskesi dağıtıldığı ortaya çıktı. Birçok gazetecisi bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaşıp hayatlarında ilk defa böyle bir şeye tanık olduklarını aktardı.

Beyaz Saray gazetecilerinden gelen paylaşımlara göre senato binasın içinde korkutucu ve gerin anlar yaşanıyor.

Sosyal medyada muhabirler tarafından yapılan paylaşımlara göre ise milletvekillerinin yere yatmaları ve faz maskeli takmaları konusunda uyarılar gelmişti. Kongre binasında etrafından ise siren sesleri, dumanlar ve ateş sesleri sık sık duyuluyormuş.

Anlatılanlara baktığımızda ise Amerika’da tam bir kaos ortamı yaşanıyor.

AMERİKA’DA DARBE Mİ OLUYOR?

Cumhuriyetçi taraftarlardan Kinzinger ise yaptığı açıklamalarında Kongre’de yaşanan olayları darbe teşebbüsü olarak betimledi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ ATILDI

Gelen diğer bilgilere göre ise polis ile destekçiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Kongre binasını giren ve polis barikatlarını aşan Trump destekçilerine karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldığı söyleniyor. Gelen bilgilere göre ise bazı protestocuların polislere “hain” dediği de açıkça gözlemleniyor.

Kongre de bulunan senatörler ve milletvekillerinin güvenliği ise sağlanmaya çalışılıyor.

24 SAAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Trump destekçileri tarafından yaşanılan güvenlik sorunun ardından ise başkent Washington da Belediye Başkanı tarafından 24 saat boyunca sürece bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa acıkma yasağı ise Amerika’nın yerel saatine göre akşam 6’da başladı.

Kongrede yaşananlar sonucunda Ulusal Muhafız birlikleri de harekete geçti. Basın Sekreteri tarafından açıklanan haberlere göre ise Başkan Trump’ın emri üzerine birlikler harekata geçti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP AÇIKLAMA YAPTI

Amerika’da yaşanan olaylara küresel çapta da tepkiler gecikmedi. Birçok ülkenin devlet başkanı ve ileri gelen devlet adamları tarafından art arda tepkiler geldi. Bunlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Şentop, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan olayları endişe ile takip ettiklerini açıkladı.

Tarafları sükunete davet ettiklerini ve hukuk ve demokrasinin çözüm yolu olduğunu ifade eden Şentop sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konu hakkındaki görüşlerini aktardı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Amerikan Başkanı Donald Trump ise açıklama yaptı ve taraftarlarına sakin olmalarını şiddete gerek olmadığını duyurdu.

JOE BİDEN AÇIKLAMA YAPTI

Seçim kazanan Joe Biden ise yaşanan olayları “kalkışma” olarak nitelendirdi.

TRUMP SUÇLANDI

Trump’a destek veren parti üyeleri bile Trump’ı suçlamaya başladı. Amerika’da yaşananların sebebi olarak Donald Trump ve söylemleri öne sürülüyor.

Yaşanan kaos ortamının ne kadar süreceği veya saldırganların ne zaman duracağı ise bilinmiyor. Senato binasına yapılan müdahaleler ise devam ediyor.