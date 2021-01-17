Amerika Tetikte! Tüm Eyaletler Silahlandırıldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz günlerde de şiddet içerikli protesto gösterilerine şahit olmuştuk. Bu tip protestoların engellenememesi ise darbe girişimi imajı yaratmıştı. Washington bölgesinde gerçekleşen senato baskını tarzında olayların yeniden gerçekleşmesinin önlenmesi amacı ile tüm eyaletlerde çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve olası tehditlere karşı kalabalığı kontrol altında tutması bu hususta önem arz ediyor ve yaşanan gelişmeler bu yönde ilerliyor.

50 ABD eyaletinin tamamı ve Columbia Bölgesi (DC), Başkan seçilen Joe Biden'in çarşamba günü göreve başlayacağı bu hafta sonu itibariyle olası şiddetli protestolar için tetikte.

Ulusal Muhafız birlikleri, geçen hafta meydana gelen ölümcül isyanların tekrarlanmasını engellemek için Washington DC'ye gönderildi.

Amerika’nın iç güveliğinden sorumlu FBI ise 50 eyalet başkentinin tamamında Trump yanlısı taraftarların olası silahlı yürüyüşleri konusunda uyardı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Basında yer alan haberlere göre ise polis cumartesi günü, bir kamyonet ile başkent yakınlarındaki yasak bir alana girmeye çalışan bir kişinin bir gün önce iki tabanca ve 509 mermi ile tutuklandığını açıkladı. Polis tarafından gelen açıklamaya göre ise şüpheli hükümet tarafından verilmemiş bir kimlik belgesi taşımaktaydı.

TEPKİLER YAĞIYOR

Virginia Temsilcisi Don Beyer, ise yaşanan tutuklanmalardan sonra “tehlikenin” gerçek olduğunu ve devam ettiğini vurguladı. Beyer, insanları aynı zaman da Kongre Binası'ndan uzak durmaya çağırdı.

Twitter'da yanıt veren Virginia Temsilcisi Don Beyer "tehlike gerçek" dedi ve insanları

NAİTONAL MALL KAPATILDI

Genelde açılışlar için binlerce insanla dolu olan National Mall, başkanı korumakla görevli ajans Gizli Servis'in talebi üzerine kapatıldı.

JOE BİDEN EVDE KALIN UYARISI YAPTI

Yeni Başkan Joe Biden ekibi ise halktan Covid-19 salgını nedeniyle tören için ülkenin başkentine gitmekten kaçınmalarını istemişti. Yerel yetkililer ise yaptıkları duyurularda töreni uzaktan izlemeleri gerektiği konusunda halkı uyardı.

GÖSTERİLER DEVAM EDEBİLİR

Trump yanlısı ve aşırı sağcılar tarafından silahlı gösteriler çağrısında bulunduktan sonra, pazar günü protestoların devam etmesi bekleniyor.

Bazı Trump yanlıları ise takipçilerine olayların Biden ve polis güçlerinin tuzağı olduğunu iddia etti ve o yüzden protestolara katılmamalarını duyurdu.

İKİ KEZ GÖREVDEN ALINAN İLK BAŞKAN

Donald Trump ise tarihe adını iki kez görevden alınan ilk ABD başkanı olarak yazdırmayı başardı. Aynı zamanda Trump, Senato binasındaki yaşananlardan dolayı "ayaklanmayı kışkırtma" suçlamasıyla bir Senato davasıyla karşı karşıya.

TUTUKLANMALAR DEVAM EDİYOR

Amerika’da ise ülke genelinde tutuklanmalar devam etmekte. En son medyada aşırı sağcı paylaşımları nedeniyle bir kişi gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda cuma günü de Teksas eyaletinde üst üste tutuklanmalar yaşanmıştı.

EYALETLER ÖNEM ALIYOR

Ülkenin dört bir yanındaki eyaletler, mitingler için izin önlemler almaya başladı.

Maryland, New Mexico ve Utah valilerinin hepsi olası protestolar öncesinde olağanüstü hâl ilan ettiler.

Kaliforniya, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington ve Wisconsin ise Ulusal Muhafızları harekete geçirdiler.