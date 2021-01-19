Amerika'da silahlı gruplar sokaklarda!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yine şaşırtmayan bir manzara ortaya çıktı. Virginia eyaletinde Lobi Günü dolayısıyla sokaklarda silahlı grupların dolaştığı görüldü. Söz konusu gruplar, silah kullanımına ilişkin Anayasal haklarını kaybetmemek amacıyla Eyalet Meclisi binasının çevresinde bir araya geldi. Virginia eyaletinde bu gruplar, mutlaka her yıl silah kullanımına ilişkin sınırlandırmaların önüne geçebilmek için sokaklarda bir araya gelirken, Eyalet Meclisi mensuplarına bu duruma karşı olduklarını kanıtlama çabasına girişiyorlar. Washington'da 6 Ocak günü Kongre binasının basılmasından sonra ülke genelinde gerginlik devam ederken, Eyalet Meclisi binalarının tamamında güvenlik tedbirleri alındı. Silahlı grupların böyle bir süreçte sokaklarda gezmeleri ise sert bir şekilde eleştirildi.

Ayrıca, "Black Panthers" olarak isimlendirilen ve siyahilerin hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten bir diğer grup da sokaklara indi. Söz konusu grup, sivil haklar konusunda simgeleşen Martin Luther King'i anmak için Virginia eyaletinin Richmond kentinde silahlarıyla birlikte gösteri gerçekleştirdi. Ülke genelinde silahlı gösterilerin düzenlenmesi kaygılara neden olmuş ama yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı Richmond şehrinde tehlike yaratacak herhangi bir olay meydana gelmemişti.

Ne olmuştu?

Başkanlık seçimlerini Biden'a karşı kaybeden Trump, 6 Ocak günü Washington'da miting gerçekleştirmiş ve destekçilerini Kongre binasına doğru harekete geçmeleri için teşvik etmişti. Trump'ın seçimlere hile karıştığına dair iddialarını bir kez daha dile getirmesi üzerine iyice öfkelenen insanlar, Kongre binasının camlarını ve kapılarını kırmışlardı. Dünya genelinde şaşkınlığa neden olan baskın sırasında Trump'a destek veren kişiler, Temsilciler Başkanı Pelosi'nin odasını darmadağın etmiş ve kürsüsünü bile çalmışlardı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşanmıştı. Arbede esnasında 4 protestocu ve bir polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi ölmüştü. Biden, Kongre baskınını "başkaldırı" olarak anmış ve bu eyleme karışanların da terörist olduklarını ifade etmişti. Bunun üzerine başkente 25 bini aşkın Ulusal Muhafız gönderilmişti. Biden'ın 20 Ocak günü gerçekleştireceği yemin töreninden önce başkent genelinde sıkı tedbirler alan Ulusal Muhafızlar'ın Kongre binasında yerlerde yattıkları görülmüş, gelen tepkiler üzerine askerlerin dinlenmeleri için sedyeler gönderilmişti.

FBI ise Trump'a destek veren kişilerin eyalet başkentlerinde silahlı gösteriler düzenleyebileceğine ilişkin uyarıda bulunmuştu. Amerikan medyası, Oregon, Michigan, Texas ve Ohio eyaletlerinin başkentlerinde silahlı göstericilerin bir araya geldiğini duyurmuştu. Söz konusu göstericilerin arasında aşırı sağcı grupların da bulunduğu ifade edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada, göstericilerin silah kullanımına ilişkin Anayasal haklarını savunmak amacıyla bir araya geldikleri ifade edilmişti. Kongre binasına birkaç kilometrelik mesafede bulunan caddelerin çit ve bariyerlerle kapatıldığı görülmüştü. Başkanların yemin törenleri sırasında birçok kişinin geldiği alan ise Gizli Servis'in talebi üzerine kapatılmıştı. Koronavirüs sebebiyle Biden'ın yemin töreni için vatandaşların başkente yolculuk etmemeleri gerektiği bildirilmişti. Öte yandan, Trump'ın görevine son verilmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Pence'e çağrı yapan yasa tasarısına Temsilciler Meclisi'nde onay verilmişti. İsyana teşvikle suçlanan Trump hakkında ikinci defa azil soruşturması açılmış oldu.