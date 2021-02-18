Amerika'da şaşırtan görüntüler: Su ve tüp için kuyruğa girdiler!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir süredir etkili olan kar fırtınası en fazla Teksas eyaletini vurdu. Söz konusu eyalette kar fırtınası yüzünden birçok ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı. İnsanlar elektrik kesintilerinin ardından mağaza ve marketlerin önünde kuyruğa girdiler. Houston şehrinde yaşayan insanların su ve tüp için kuyruğa girdikleri fark edildi.

Validen doğal gaz talimatı

Teksas Valisi Abbott tarafından önemli bir talimat geldi. Söz konusu talimata göre, doğal gaz sağlayıcılarından Teksas eyaleti dışındaki bütün doğal gaz sevkiyatına son vermeleri istendi. Doğal gaz sevkiyatının Teksas eyaletinde bulunan jeneratörlere yapılması talep edildi.

"Sıkıntı yaşıyoruz"

Abbott, kar fırtınası nedeniyle elektrik şebekesinde güç yetersizliği meydana geldiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerji jeneratörleri ve doğal gaz jeneratörlerinin yeniden işler hale gelebilmesi hususunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Abbott, elektrik şebekesinde ortaya çıkan sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

"Hastanelerde oksijen sıkıntısı var"

Acil Durum Yönetimi Bölümü Başkanı Kidd tarafından da kritik bir açıklama yapıldı. Kidd, diyaliz merkezleri, hastaneler ve huzurevlerinin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için beraber hareket edildiğini söyledi. Amerikan basını, belirtilen yerlerde oksijen eksikliği ve su kesintisi problemlerinin yaşandığını dile getirdi.

Otomobillerde ısınmaya çalıştıkları görüldü

Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yaşayan insanlardan bazıları soğuk hava dalgası üzerine koruma binalarına gitti. Bazılarının da elektrik kesintisi nedeniyle otomobillerinde ısınmaya çalıştıkları fark edildi. Southwest Power Pool, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dondurucu soğuklar sebebiyle ısınma ve elektriğe olan talebin arttığını, bu nedenle günün belirli zaman dilimlerinde zorunlu olarak elektrik kesintisi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hava sıcaklıkları iyice azaldı

Teksas eyaletinde dün hava sıcaklığının -18 derece olduğu ifade edildi. Kansas eyaletinde -34 derece olan hava sıcaklığı, Güney Dakota eyaletinde -26 derece, Minnesota eyaletinde -39 derece oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edildi. Son 30 senenin en düşük hava sıcaklıklarını yaşayan Teksas eyaletinde 3 binden fazla uçak seferinin mecburi olarak iptal edildiği öğrenildi. Teksas eyaleti ile etrafında hava sıcaklıklarının bir süre daha düşük olacağı ifade edildi. Hatta kar yağışı ile buzlu yağmurun ülkenin güneyine ve kuzeydoğusuna doğru iyice yayılacağına dikkat çekildi.

Mangal için uyarı yapıldı

Konutlarda gazla çalışan mangallara karşı uyarı yapıldı. Yetkililer, bu tarz mangalların yakılmaması gerektiğini bildirdi. Gaz zehirlenmesi yaşayan çok sayıda insanın hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

105 milyon insanın yaşamı etkilendi

Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava yüzünden ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüse karşı aşılama programı da aksamaya başladı. 105 milyon insanın günlük yaşamı olumsuz hava şartlarından etkilendi. Ülkenin yüzde 75'lik kısmında kar yağışının etkisini gösterdiği ifade edildi. İnsanların artık konutlarında battaniyelere sarılıp oturmak zorunda kaldıkları görüldü.