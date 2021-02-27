Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de İran Destekli Milisleri Hedef Alan Hava Saldırısı Düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri İran destekli milis kuvvetlerini avlamak için Suriye Ebu Kemal'de bulunan binaları hedef aldı.

Pentagon’dan gelen açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Irak, Erbil'de yakın tarihte bazı Amerikan vatandaşlarının yaralanmasına yol açan roketli saldırıya misilleme olarak İran destekli milisleri hedef alarak perşembe gecesi Suriye'nin doğusunda Irak sınırı boyunca bir askeri hava saldırısı düzenledi.

ABD'li bir yetkili, düzenlenen hava saldırısında Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, geçmişte Irak'taki Amerikan tesislerine roket saldırıları düzenleyen İran destekli iki milis grubunun hakimiyetinde olan doğu Suriye kasabası Abu Kamal'daki (Ebu Kemal) binaları hedef aldı.

Pentagon sözcüsü John Kirby perşembe gecesi yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden'in talimatı doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri askeri güçleri tarafından bu akşamın erken saatlerinde Suriye'nin doğusunda İran destekli militan grupların kullandığı bölgelere hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

John Kirby, bu hava saldırılarının, Irak'taki Amerikan ve Koalisyon personeline yönelik son saldırılara ve bu personele yönelik devam eden tehditlere yanıt olarak yapıldığını sözlerine ekledi. Hava saldırılarının öncelikli olarak, Kait'ib Hizbullah (KH) ve Kait'ib Seyyid al-Shuhada (KSS) dahil olmak üzere İran tarafından destekli militan gruplarca üs edinilmiş olan bir sınır kontrol noktasında bulunan çok sayıda tesisi tahrip ettiğini duyurdu.

Bir başka yetkili ise hava saldırısının her iki İran destekli militan grubunun da Irak'a kaçakçılık yaptığı bir yeri hedef aldığını belirtti.

Kirby yapılan saldırının eşit derecede bir askeri yanıt vermeye yönelik olduğunu, Koalisyon ortaklarıyla defalarca gözden geçirilerek diplomatik dengeleri bozmayacak önlemlerle birlikte yürütüldüğünü dile getirdi. Hava saldırılarının açık bir mesaj verdiğini, Başkan Biden’ın Amerikan ve Koalisyon personelini korumak için harekete geçeceğini, aynı zamanda hem Doğu Suriye hem de Irak'taki genel durumu hafifletmeyi amaçladığını göstermeye yönelik bir girişim olduğunu duyurdu.

Hava saldırısı, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentindeki bir ABD üssüne 15 Şubat'ta düzenlenen ve bir koalisyon müteahhitini öldüren ve birkaç Amerikalı müteahhit ve bir ABD askeri personelini yaralayan roket saldırısına misilleme niteliğindeydi.

Hava saldırıları Perşembe akşam 6 civarında gerçekleşti.