Amerika Başkanı Biden’dan Cinsiyet Eşitliği İçin Kadınlar Gününde Büyük Bir Adım Geldi!

Amerika Devlet Başkanı Joe Biden’dan kadın haklarını korumak adına 8 Mart Dünya Kadınlar günüde büyük bir adım geldi! Beyaz Saray’da yer alacak Toplumsal Cinsiyet Politikası Konseyi kuruluyor!

Joe Biden daha göreve gelmeden önce de gerek seçim konuşmalarında gerekse de günlük röportajlarında sık sık toplumsal eşitlik vurgusu yapıyordu. Göreve gelen yeni Başkan Biden şimdi de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de tüm dünyada cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik büyük bir adım attı. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalara göre ise bu adımın asıl hedefi Amerika’yı cinsel eşitlik konusunda da lideri konumuna getirmek.

YENİ BİR KONSEY KURULACAK

Biden tarafından onaylanan karara göre ilk önce Beyaz Saray içerisinde Toplumsal Cinsiyet Politikası Konseyi kurulacak. Daha sonra ise bu konseyin alımı ve nüfus çalışmalarına başlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise toplum cinsiyet eşitliğinin vurgusu en son eski Başkan Barack Obama döneminde yapılmıştı.

SİYAHİ KADINLAR ODAK NOKTASI OLACAK

Gelen yetkili açıklamalara göre kurulacak yeni konsey sadece kadınları değil toplumdaki her bireyi ele alacak. Fakat yakın tarihte yaşanan eşitsizlikler ve engeller nedeniyle beyaz olmayan kadın ve küçük çocuklar odak noktası olacak.

Salgın nedeniyle toplum cinsiyet eşitliği dünyanın her ülkesinde daha da belirginleşti. Çoğu kadın pandemi döneminde işlerini kaybetti ve sorumlulukları arttı. Bu nedenle kurulacak yeni konsey kadınların pandemi döneminde karşılaştığı sorunları da ele alacak.

Konseyde ise yer alacak personel bu konuda daha önce çalışmış isimlerden seçilecek. Konseyin başkanlığı ise Jennifer Klein ve Julissa Reynoso yapacak.

EĞİTİM ALANINDA DA REFORMLAR GELİYOR

Joe Biden ve ekibi açıkça Donald Trump yönetiminin sessiz kaldığı olaylara tek tek yöneliyor. Trump yönetimindeyken okullardaki taciz ve saldırı olayları artış göstermişti. Bu neden Biden ve ekibinden bu konulara yönelik bir çalışma gecikmedi. Okullarda ve kampüslerde meydana gelen cinsel saldırı ve taciz olaylarına karşı yeni bir politika yürütüleceği açıklandı.

TARİHTEKİ İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI

Joe Biden göreve geldiğin Amerika Birleşik Devletlerindeki bir ilke de imza atmıştı. Joe Biden başkan yardımcılığı görevine Kamala Harris’i getirmiş ve böylece Harris, tarihteki ilk kadın başkan yardımcısı olmuştu.

Biden yönetiminde toplum cinsiyet eşitliğine dair daha birçok adım atılacak gibi görünüyor. Umarız atılan tüm bu adımlar diğer ülkelere de örnek olur.