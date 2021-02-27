Amazon ormanları Facebook'ta satılıyor!

Amazon ormanlarında koruma altında bulunan bölgelerin Facebook gibi sosyal medya platformlarında satıldığı ortaya çıkarıldı. Ormanlık bölgeleri işgal eden şahısların, buralarda bulunan ağaçları yaktıkları ve tarım arazisi şeklinde sattıkları ifade edildi. Faceook, yerel yetkililerle birlikte bu konuda harekete geçmek istediğini duyursa bile arazi satışlarını önlemeye karşı yeşil ışık yakmış değil. Fakat söz konusu sosyal medya platformu, satıcı ve alıcıların bu konudaki düzenleme ve kanunlara göre davranmasının şart olduğunu bildirdi.

Yerli halktan "Engel olun" çağrısı

Yerli halktan Facebook'a çağrı geldi. Yerli halk, söz konusu sosyal medya platformunun hukuk dışı satışları önlemesi gerektiğini dile getirdi. Çevre örgütleri ise hükümetin arazi satışlarına engel olma hususunda isteksiz bir tavır sergilemesini eleştirdi. Ivaneide Bandeira isimli bir aktivist, istilacılar olarak nitelendirdiği kişilerin sosyal medya platformundan hukuk dışı şekilde arsa satmaktan utanmadıklarını söyledi.

Uydu görüntüleri ile koordinatları da var

Marketplace uygulamasında Portekizce olarak ağaç ve orman gibi sözcükler yazıldığında Amazon ormanlarında bulunan bazı bölgelerin satıldığı fark edilebiliyor. Liste halinde yayınlanan arazilere ilişkin koordinatlar ve uydu görüntüleri de bulunuyor. Arazileri satan kişilerin tapuya sahip olmadığı da açıkça görülebiliyor. Brezilya'da hukuk dışı satışların yaygın olmasının, büyükbaş hayvan endüstrisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Amazon ormanları, bilindiği üzere son 10 senenin en ciddi tahribatı ile karşı karşıya. Amazon ormanlarından toprak satmak üzere Marketplace uygulamasına müracaat edenlerden birisi de Fabricio Guimarães oldu. Söz konusu şahsın toprağı tanıttığı sırada gizlice çekim yapıldı. Fabricio Guimarães, devletin söz konusu bölgede denetim gerçekleştirme riskinin bulunmadığını dile getirdi.

35 bin dolara yakın bir fiyata satıyor

Yerlilerden aldığı toprağı 35 bin dolara yakın bir fiyata satan Fabricio Guimarães'in çiftçi olmadığı öğrenildi. Söz konusu kişinin aslında şehirde bir işe sahip olduğu ve bu satışı yatırım olarak gördüğü öğrenildi.

Sosyal medya platformu Facebook'ta bulunan toprak reklamlarının büyük bir kısmının Rondania eyaletinden yapıldığı görüldü.

"Meyve ve balık için kullanıyoruz"

Yerli halkın temsilcilerinden biri olan Bitate Uru Eu Wau Wau, satışa çıkarılan bölgeleri balık tutmak, meyve bulmak ve avlanmak üzere kullandıklarını söyledi. Yerli temsilci, toprakların satışa çıkarılmasını saygısızlık olarak nitelendirdi. Toprakları satışa çıkaran kişileri tanımadığını ifade eden yerli temsilci, bu kişilerin hem yerlilerin yaşam alanlarına hem de ormanlara zarar vermek istediklerini söyledi. Yerli temsilci, Facebook ile yetkililerin bu konuda harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.