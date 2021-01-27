Almanya’da 94,8 Milyon Euroluk Büyük İkramiye Türk Vatandaşına Çıktı!

Eurojackpot’un 94,8 milyon euro, yani yaklaşık 875 milyon TL, Gütersloh kasabasında yaşayan bir Türk vatandaşına iabet etti. Basın kaynaklarına göre bu tutarı kazanan Türk, Münster’de milli piyangonun merkezine giderek kuponunu doğrulattı.

Eurojackpot’u uzun süredir oynuyormuş

Eurojackpot’u düzenleyen şirket olan Westlotto’nun yöneticisi, açıklamasında ikramiyeyi kazanan Türkün bu oyunu uzun bir süredir oynadığını belirtti. Bununla birlikte şirket, 875 milyon TL tutarındaki ikramiye ile ilgili, kazanan kişiye bir danışmanlık hizmeti de verecek. Bu kapsamda kazanan kişiye vergi ve yasal konularda yol gösterilecek.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin ismi açıklanmazken, 18,75 Euro değerindeki kuponla 94,8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığı ifade edildi. Büyük ikramiyenin şanslı sayıları ise 10,19, 32,36 ve 46’nın yanı sıra, 4 ve 6 oldu.