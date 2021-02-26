Almanya'da PKK için para toplayan terörist tutuklandı!

Almanya'da PKK terör örgütü için para toplayan terörist tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, yabancı terör örgütüne mensup olmakla suçlanan Hüseyin A.'nın 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mainz bölge sorumlusuydu

60 yaşındaki Hüseyin A.'nın 2015 senesinin Ağustos ayından beri PKK terör örgütünün sözde Mainz bölge sorumlusu olarak görev yürüttüğü belirtilen açıklamada, Çolak kod ismini kullanan teröristin görev yürüttüğü kentlerin Bad Kreuznach, Kelsterbach, Rüsselsheim, Wiesbaden ve Hofheim olduğu kaydedildi.

Para toplamak için kampanya düzenliyordu

Açıklamada, terörist Hüseyin A.'nın PKK terör örgütü için para toplamak üzere bağış kampanyası ve etkinlik organize ettiği aktarılarak, söz konusu teröristin şimdiye kadar PKK terör örgütü için ne kadar para topladığının belirlenemediği ifade edildi. Hüseyin A.'nın PKK terör örgütünden para aldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu teröriste ayda 350 Euro gönderildiği belirtildi.

Hüseyin A. 2020 senesinin Mayıs ayında gözaltına alınmıştı. 8 Ocak 2021 tarihinde de söz konusu teröriste yönelik yargılama süreci başlamıştı.

PKK belgesi yayınlamışlardı

Almanya'nın PKK terör örgütü tarafından düzenlenen eylemlere karşı genellikle sessiz kaldığı biliniyor. PKK terör örgütüne hem maddi hem siyasi anlamda destek veren Almanya'da terörist kostümü giydirilen Ezidi ve Kürt çocuklara Kürtçe eğitim verildiği görülmüştü. Alman devlet televizyonu olan ZDF'nin Info isimli kanalında skandal bir belgesele yer verilmişti.

Söz konusu belgeselde, Türkiye'den Almanya'ya kaçan PKK'lı teröristler, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) siyasetçiler, Erbil'de bulunan Iraklı Kürtler, YPG'li teröristler ve Kürtçe konuşan Ezidilere yer verilmişti. "Türkiye'nin bağımsız Kürt devletini önlediği ve işgalci bir ülke olduğu" ileri sürülen belgeselde, Kürtlere yönelik soykırım uygulandığı bile iddia edilmişti. Almanya'da yasaklı PKK terör örgütü eylemlerinin gösterildiği belgeselde, elebaşı Öcalan'dan övgüyle bahsedilmişti.

Belgeselde, PKK'lı teröristler özgürlük savaşçısı olarak nitelendirilmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Suriye ve Kuzey Irak'tan kısmi olarak çekilmesi üzerine PKK'lı teröristlerin yalnız kaldıkları ifade edilmiş ve söz konusu teröristlerin Türkiye karşıtı söylemleri yayınlanmıştı. Mala Ezdai Derneği'nde Kürt çocuklarına unuttukları için yeniden Kürtçe eğitim verildiği aktarılan belgeselde, bunun bağımsız bir Kürdistan için yapıldığı ifade edilmişti.