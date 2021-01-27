Almanya'da kritik gelişme! "B117" sebebiyle karantinada

Almanya'nın Bavyera eyaletinde mutasyonlu koronavirüse ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Bayreuth Hastanesi'nde 11 hastada "B177" isimli mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu hastaneye yeni hasta alınmayacağı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Bayreuth Hastanesi'nin karantina altına alındığı bildirildi.

99 personel pozitif çıktı

Öte yandan, Bayreuth Hastanesi'nde 3 binden fazla personele koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi. Söz konusu personelden 99'unun pozitif çıktığı ifade edildi. Bunun üzerine sağlık çalışanlarının önlem amaçlı toplu ulaşım araçlarına binmelerine yasak getirildiği öğrenildi. Çalışanların yalnızca özel araçlarını kullanarak Bayreuth Hastanesi ile evleri arasında gidip gelebilecekleri ifade edildi.

İki defa negatif çıkmaları şart

Bayreuth Hastanesi'nde tedavi süreci biten kişilere iki defa test uygulandığı ve ikisinin de negatif çıkması sonucu hastaneden ayrılmalarına müsaade edildiği biliniyor.

23 Ocak 2021 tarihinde Vivantes Humboldt Hastanesi'nin de mutasyonlu koronavirüs sebebiyle karantina altına alınmasına yönelik karar verilmişti.

Yasaklar 14 Şubat'a kadar uzatılmıştı

Mutasyonlu koronavirüse rastlanılması üzerine Almanya'da yasakların 14 Şubat 2021 tarihine kadar sürmesine karar verilmişti. Söz konusu ülkede hem mağazalarda hem de toplu ulaşım araçlarında maske takılması mecburi hale getirilmişti. İnsanların kendi evlerinde yaşamayan maksimum bir kişiyle görüşebilecekleri belirtilmişti. Yaşlı ve engelli bakım evlerinde koronavirüse karşı özel önlemlerin hayata geçirileceği ifade edilmişti. Bakım evlerinde görevli personelin FFP2 maskelerini takacakları ve bakım evlerine giriş yapmak isteyen herkese koronavirüs testi uygulanacağı kaydedilmişti.

Birçok işletme kapatılmıştı

Fiziki mesafe ve maske kurallarına uyulması durumunda ibadethanelere girilebileceği ancak ilahi söylenmesinin yasak olacağı belirtilmişti. İbadethanelerde 10'u aşkın kişinin toplanması planlandığında iki gün önceden belediyenin bilgilendirileceği ifade edilmişti. Okulların ve kreşlerin faaliyetleri 14 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştu. Hayati öneme sahip olmayan tüm işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırılmıştı. Benzin istasyonları, eczaneler ve bankaların açık kalmaya devam edeceği belirtilmişti. Masaj salonları, havuzlar, eğlence mekânları, kuaförler, berberler, tiyatro salonları ve sinema salonları kapatılmıştı. Restoran ve kafelerin vatandaşlara sadece paket servis hizmeti sunabilecekleri aktarılmıştı.

Almanya için yüksek riskli ülkeler hangileri?

Almanya tarafından hazırlanan listeye göre yüksek riskli ülkeler; Çekya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Meksika, Litvanya, Kosova, Filistin, Estonya, Bolivya, Arnavutluk, Portekiz, İsrail, BAE, Slovenya, Panama, Karadağ, Lübnan, Letonya, Kolombiya, İran, Bosna Hersek, Andorra, Mısır, İspanya ve ABD. Yüksek riskli ülkeler, 100.000 kişide 200'ü aşkın vakanın kayıtlara geçtiği ülkeler yer alıyor. Fakat istisnalar da var.

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler hangileri?

Almanya için mutasyonlu koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler; İrlanda, Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere.

Almanya'da koronavirüs bilançosu

Almanya'da şimdiye dek 2 milyon 163 bin 113 vaka tespit edilirken, 1 milyon 866 bin kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 54 bin 390 kişi koronavirüsten öldü.