Almanya'da kısıtlamalar neden uzatıldı? Merkel tek tek açıkladı

Almanya Şansölyesi Merkel, koronavirüs kısıtlamalarının 7 Mart Pazar gününe kadar uzatılma nedenlerini tek tek açıkladı. Merkel, koronavirüsle mücadelede ciddi bir bedel ödendiğine dikkat çekerek, getirilen kısıtlamaların vatandaşlar için nasıl bir anlam taşıdığını hiçbir zaman aklından çıkarmadığını söyledi.

"Demokratik kurallar çerçevesinde getirildi"

Almanya'da şu ana dek sağlık sisteminin çökmesinin önlendiğine dikkat çeken Merkel, bütün kısıtlamaların demokratik kurallar çerçevesinde getirildiğini bildirdi. Merkel, bu nedenle kısıtlamaların yasal olduğunu kaydederek, söz konusu kısıtlamaları gereğinden fazla devam ettirmeyeceklerini aktardı. Nedenler sona erdiği zaman kısıtlamaların da kaldırılacağını ifade eden Merkel, hükümet olarak tam da bunu amaçladıklarını söyledi.

"Mutasyonlu koronavirüs riski var"

Merkel, toplu aşılama sürecine geçildiğini ve önlemler neticesinde vaka sayılarının azaldığını belirterek, şu anda da mutasyonlu koronavirüs riskinin bulunduğunu dile getirdi. Koronavirüsün 3 mutasyonunun da Almanya'da tespit edildiğini aktaran Merkel, yeni türlerin daha saldırgan ve bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

"Tedbirlere daha fazla uyum sağlanmalı"

Merkel, mutasyonlu koronavirüsün asıl virüsün yerini almasının önlenmesi ve vaka artışının durdurulması için tedbirlere daha fazla uyum sağlanması gerektiğini belirterek, kış mevsiminin çok sert bir şekilde geçtiğini ve koronavirüsle mücadelede sabır gösterilmesinin şart olduğunu söyledi. Almanya Şansölyesi, koronavirüsün hep birlikte üstesinden gelinebileceğini ekledi.

Almanya'da hangi önlemler alınmıştı?

Almanya'da 16 Aralık 2020 tarihinde akaryakıt istasyonları, eczaneler, bankalar ve marketler gibi kritik yerler dışındaki bütün işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kreşler ve okulların faaliyetlerine son verilmişti. Mümkün olduğunca tüm iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmelerine yönelik karar verilmişti. Söz konusu ülkede maske kullanımı zorunluluğu da genişletilmişti.

Almanya'da koronavirüs tablosu

Almanya'da son bir günde 2 bin 1 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 130 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 2 milyon 313 bin 298 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 64 bin 109 can kaybı meydana geldi.

Dün toplantı yapılmıştı

Almanya'da dün Merkel ile eyaletlerin başbakanları koronavirüs tedbirlerinin nasıl süreceğine karar vermek için toplantı düzenlemişti. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, kısıtlamaların 7 Mart Pazar günün kadar süreceği ifade edilmişti. Maske ve mesafe kurallarına uyulması için çağrıda bulunulmuştu. Almanya'da toplu taşıma araçları ile AVM'lerde tıbbi maske takmak zorunlu.

Açıklamada, kreşlerin ve okulların açılmasına öncelik verildiğine dikkat çekilmişti. Eğitim kurumlarının ne zaman açılacağına eyalet yönetimleri tarafından karar verileceği bildirilmişti. Berlin'de okulların 22 Şubat Pazartesi günü açılacağı ifade edilmişti. Eyaletlerden bazıları, ilkokulların gelecek haftadan itibaren açılabileceğini dile getirmişti. Evden çalışma sistemine geçilmesi için çağrıda bulunulan açıklamada, tedbirlere uyulması şartıyla kuaförlerin 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla açılabileceği belirtilmişti. Açıklamada, tedbirlerin esnetilmesi için bir haftalık vaka sayısının 100 bin kişide 35 düzeyinin altında olması gerektiği kaydedilmişti.