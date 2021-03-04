Alman uzmanın Türkiye açıklaması Yunan'ı çıldırttı!

Mart ayında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) zirvesine vurgu yapan Yunanistan basını, Almanya'da bazı çevrelerin Yunanistan'a karşı propaganda yürüttüğünü ve Türkiye'ye destek verdiğini ileri sürdü. Yunan basınında yer alan haberlerde, "Alman uzman, Türkiye'nin ne Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ne de Almanya tarafından göz ardı edilebilecek çok büyük bir bölgesel güç olduğuna dair bizi uyarıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Senaryoların hepsi de bizim için kötü"

Yunanistan basını, haberlerinde eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Panagiotis Loakeimidis tarafından yapılan değerlendirmelere de yer verdi. Panagiotis Loakeimidis, Türkiye'nin, Orta Doğu'da yaşananlardan ayrı tutulamayacağını, ayrıca Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi olduğunu vurguladı.

CATS Başkanı olan Alman Günter Seufert'in açıklamalarını da değerlendiren Panagiotis Loakeimidis, senaryoların tamamının Yunanistan için çok berbat olduğunu, bazılarının kasıtlı biçimde Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki genişleme planlarına destek verdiğinin tahmin edildiğini ifade etti.

"Türkiye, çok büyük bir bölgesel güç!"

Alman Günter Seufert'in, Yunanistan'ı çıldırtan açıklamaları şöyleydi:

"Türkiye bölgesel bir güç mü? Tabii ki evet. Bu gerçeği sadece Almanya için değil, ABD için de söyleyebiliriz. Rusya'nın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında ne yaptığını da görün. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'daki nüfuzunu genişletmesi karşısında ses çıkarmadı. Çünkü Rusya da Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç olduğunu biliyor ve kabul ediyor. Türkiye'nin komşularına bakın! Bulgaristan ve Yunanistan gibi küçük devletleri, Irak ve Suriye gibi başarısız devletleri görürsünüz. On yıllarca muazzam bir biçimde uluslararası baskı altına alınan İran'a da bakın. Dolayısıyla Türkiye kesinlikle bölgesel bir güçtür ve çok büyük bir güçtür. Türkiye kendi başına apayrı bir güçtür. Bugün Afrika'da etkisini iyice genişlettiğini ve güçlendirdiğini görüyoruz. Bu gerçekleri görebilmeliyiz. ABD bu bölgesel gücü Rusya karşısında kesinlikle kaybetmeyi göze alamaz. Batı'nın, Rusya'ya karşı çok önemli stratejik manevra alanına sahip olan Türkiye'yi kaybetme lüksü yoktur."