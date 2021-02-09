Alman medyası: Yunanların Meis iddiası bomboş bir rüya!

Yunanların Türkiye'ye sadece iki kilometre uzaklıkta bulunan ve silahsızlandırılmış ada statüsünde bulunan Meis Adası'nı "mühnasır ekonomik bölge" olarak nitelendirmesi Alman basınının da gündemine oturdu. Frankfurt Allgemeine isimli gazetede bulunan haberde, Meis Adası'nın Yunanistan tarafından münhasır bölge olarak nitelendirilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Söz konusu haberde, bu iddialar "bomboş bir rüya" olarak nitelendirildi.

"Uluslararası hukukta uygulanması imkânsız"

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) söz konusu iddiaları konusunda Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kolombiya Adaları'na ilişkin alınan karara dikkat çekilen haberde, Kolombiya'nın bu adaları münhasır bölge olarak nitelendiremeyeceğine yönelik karar verildiği anımsatıldı. Haberde, söz konusu karar göz önünde bulundurulduğunda Akdeniz'de Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) iddialarının asla uluslararası hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

"Kıyı devletinin ortaya koyduğu iddialar değerlendiriliyor"

BM (Birleşmiş Milletler) Deniz Hukuku doğrultusunda tüm adaların kendi münhasır ekonomik bölgelerinin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Uluslararası Adalet Divanı'nın bazı durumlarda kıyı uzunluğu ve nüfusa göre kıyı devleti tarafından ortaya konan iddiaları değerlendirdiği belirtildi. Haberde, Türkiye'nin güney sahilinin minimum 20 kat daha uzun olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan'ın iddiaları neler?

Atina yönetimi tarafından "Yunanistan ile Kıbrıs Adası'nın ortak münhasır ekonomik bölgede birleştiği ve Meis Adası'nın söz konusu bölgeye sahip olduğu"nun iddia edildiği belirtilen haberde, söz konusu yönetimin "300 nüfusa sahip olan Meis Adası ile yanında bulunan adaların Yunanistan'a ait münhasır ekonomik bölge meydana getirdiğini" ileri sürdüğü hatırlatıldı. Haberde, 12 kilometre uzunluğundaki bir Yunan toprağının 40 bin kilometreye yakın bir münhasır ekonomik bölge istediği kaydedilerek, söz konusu bölgenin Yunanistan ve Kıbrıs'a ait münhasır ekonomik bölgeleri bağlayacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Meis Adası'na asker göndermişlerdi

Yunanistan, 2020 senesinin Ağustos ayında Meis Adası'na asker göndermişti. Bunun üzerine Türkiye, Antalya'nın Kaş ilçesine yalnızca iki kilometre mesafede bulunan adanın 1947 senesinde imzalanan Paris Barış Antlaşması'nın hükümlerine göre "silahsızlandırılmış" olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye, Yunanistan'ın bu şekilde provokasyon yaptığını ileri sürmüştü. Türkiye, "silahsızlandırılmış" olan 16 adaya Yunanistan tarafından senelerdir asker ve silah yığıldığını bildirmişti.

"12 mil" gerginliği yaşanmıştı

Yunanların skandal bir şekilde İyon Denizi'nde bulunan karasularını 12 mile çıkardığını duyurması Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Türkiye, bunun Ege Denizi'nde de hayata geçirilmesi halinde "savaş sebebi" olarak görüleceğini dile getirmişti. Böylece Yunanistan ile Türkiye arasındaki karasuları sorunu yeniden gün yüzüne çıkmıştı.

Yunan ana karasına ne kadar mesafede?

Meis Adası'nın Yunan ana karasına 586 kilometre mesafede olduğu biliniyor. Bu nedenle Türkiye, Meis Adası'na 40 bin kilometre uzunluğunda bir kıta sahanlığı verilemeyeceğini söylüyor.

1947 senesinde imza atılan Paris Barış Antlaşması ile On İki Adalar'ın egemenliği İtalya'dan Yunanistan'a bırakılmıştı: Söz konusu adalar şöyle sıralanmıştı:

- Istanbulya,

- Herke,

- Kerpe,

- Kaşot,

- İlyaki,

- İncirli,

- Kilimli,

- İleriye,

- Batnaz,

- Lipso,

- Sömbeki,

- İstanköy,

- Meis.

Meis Adası, On İki Adalar'da olmamasına rağmen bu anlaşma ile Yunanistan'a bırakılmıştı. Söz konusu anlaşmada, bu adaların silahsızlandırılacağı ifade edilmişti.