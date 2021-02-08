Alman medyası: Türkiye aşılamada bizi geride bıraktı!

Çin'de üretilen CoronaVac aşılarına 13 Ocak 2021 tarihinde onay verilmiş, bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca aynı gün içerisinde aşı yaptırmıştı. Koca'nın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu mensupları da aşılanmıştı. Türkiye, Çin'den ithal ettiği CoronaVac aşılarıyla toplu aşılama sürecini 14 Ocak 2021'de başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı uygulanmasıyla başlayan toplu aşılama kapsamında aynı gün içerisinde sağlık personeline yönelik aşılama da başlamıştı. 19 Ocak 2021'de bakımevleri ve huzurevlerinde bulunan vatandaşlar ile 90 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanmıştı. 21 Ocak 2021 tarihinde eczacılar ve 85 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama başlamıştı. 25 Ocak 2021 tarihinde 80 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına, 28 Ocak 2021 tarihinde ise 75 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına geçilmişti.

"Türkiye'de aşılama süreci sıkıntısız şekilde devam ediyor"

Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen toplu aşılama programı Alman medyasında da yer aldı. Tagesschau isimli TV kanalında yer alan haberde, Türkiye'de toplu aşılamanın biraz geç başladığı ama sorunsuz devam ettiği bildirildi. Söz konusu haberde, Türkiye'nin koronavirüs aşısı yapılan insan sayısı açısından Almanya'yı geçtiğine dikkat çekildi.

"Randevular kolay alınıyor"

Türkiye'de koronavirüs aşısına ilişkin randevu almada ve işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilen haberde, ilk olarak elektronik bir mesaj gönderildiği ve vatandaşlık numaralarının hazır tutulması gerektiği ifade edildi. Haberde, uygulama aracılığıyla da koronavirüs aşısı için randevu alınabildiği kaydedilerek, bunun çok basit bir yöntem olduğu kaydedildi.

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 685 bin 412 kişi aşılandı. İstanbul 452 bin 713 kişi ile ilk sırada, Ankara 242 bin 859 kişi ile ikinci sırada, İzmir 178 bin 375 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

İkinci aşamaya ne zaman geçilecek?

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına ilk dozun uygulanmasının ardından 75 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Koca, Çin'den gelen ikinci parti koronavirüs aşılarının da güvenlik testlerinden geçirileceğini kaydederek, daha sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ikinci aşamada yer alan vatandaşların belirlenen sıraya göre aşılanacağını ifade etmişti.

Önlemler esnetilecek mi?

Mutasyonlu koronavirüslerin daha hızlı bulaştığını hatırlatan Koca, Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonunun dışında bir kişide Brezilya mutasyonuna, 2 kişide ise Güney Afrika mutasyonuna rastlandığını belirtmişti. Söz konusu kişilerin hastanede karantina altında tutulduğunu ve temaslılarının da izolasyonlarının sağlandığını kaydeden Koca, Türkiye'de önlemlerin esnetilmesinin riski artırabileceğine dikkat çekmişti. Koca, önlemlerin yaşamı güç hale getirdiğini bildiklerini ifade ederek, bu konuda çeşitli düzenlemelere gidildiğini aktarmıştı. Köy okullarında yüz yüze eğitime 15 Şubat günü geçileceğini hatırlatan Koca, 8'inci ve 12'nci sınıflar, özel eğitim okulları ve ilkokulların da Mart ayında kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklarını ifade etmişti.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimin ciddi bir hareketliliğe yol açabileceğini belirterek, bu konuda vaka artışı ile hareketliliğin yol açabileceği risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 15:06