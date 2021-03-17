Alman basını: Türkiye bize göre daha hızlı!

Almanya, koronavirüsün en fazla sarstığı ülkelerden biri oldu. Söz konusu ülkede, koronavirüse karşı yürütülen aşılama programında da ciddi derecede sıkıntı yaşandı. Emekliler için tahsis edilen fonların yeterli olmaması nedeniyle çok sayıda aşı randevusunun ya ertelendiği ya da iptal edildiği öğrenildi. Risk grubunda yer alan yaşlılara bile aşı yapılamadı.

"Türkiye bizi geçti"

Die Welt isimli Alman gazetesi, koronavirüse karşı yürütülen aşılama programında Türkiye'nin Almanya'yı geçtiğini ifade etti. Söz konusu gazetede yer alan bir yazıda, Türkiye'nin aşılama programına hız kazandırdığına dikkat çekilerek, böylece Almanya'yı geride bıraktığı kaydedildi. Yazıda, Türkiye'nin gelişmiş bir sağlık sistemine sahip olduğu ve koronavirüs aşılarını da hızlı bir şekilde teslim aldığı belirtildi.

Bakana yalvarmışlardı

Almanya'da yaşlılar ve emekliler, Sağlık Bakanı Jens Spahn'a seslenmişlerdi. Söz konusu kişiler, koronavirüs aşısı yaptırabilmek için Spahn'a yalvarmışlar, devlet tarafından para biriktirilmesi için kendilerinin ölmeleri gerektiğini söylemişlerdi. Bild gazetesine konuşan 91 yaşındaki Lucia B., kendisini koronavirüse karşı koruyabilmek amacıyla çok az dışarı çıktığını ve alışverişini de oğlunun yaptığını ifade etmişti. Kendisini güvende hissedebilmek ve rahat bir şekilde evden çıkabilmek için aşı yaptırmak istediğini kaydeden Lucia B., fakat hiçbir şekilde randevu alamadığını ve yardım hattı görevlileri ile birçok kez konuştuğunu, bunun hiçbir şekilde sonuç vermediğini söylemişti.

83 yaşındaki Tony Marshall da haftalardır koronavirüs aşısı yaptırmaya çalıştığını ancak ertelendiğini belirterek, aşı merkezi tarafından kendisine sürekli daha sonra araması gerektiğinin söylendiğini anlatmıştı. 81 yaşındaki Irene Z., koronavirüs aşısı yaptırmak amacıyla 3 defa randevu aldığını ancak randevuların sürekli olarak iptal edildiğini kaydetmişti. Kalp rahatsızlığına sahip olduğunu belirten Irene Z., şu anda randevuya sahip olmadığını ve ne zaman aşı yaptıracağının da belirsiz olduğunu dile getirmişti.

"Sabredin"

Spahn, koronavirüs aşısının tedarikinde sorun yaşandığını belirterek, vatandaşlardan sabır göstermelerini istemişti. Yaz aylarında Almanya'daki herkesin aşı yaptırabilmesi amacıyla çalıştıklarını aktaran Spahn, yeterli sayıda hatta daha fazla koronavirüs aşısı için anlaşma sağladıklarını söylemişti. Spahn, Pfizer-BioNTech ile Moderna'dan 130 milyonu aşkın koronavirüs aşısı sipariş ettiklerini belirterek, koronavirüsle mücadelede sabır ve dayanışmanın önemli olduğunu ifade etmişti.

Almanya koronavirüs tablosu

Almanya'da şu ana kadar 2 milyon 594 bin 675 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 74 bin 431 can kaybı gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 16:13