Alman Asıllı Türk Vatandaşı Yatağında Ölü Bulundu

Olay Antalya’da yaşanırken home ofis olarak kullanılan bir evde 52 yaşındaki Andreas Moussa ölü bulundu. Alman asıllı Türk vatandaşı Moussa, dairesinde televizyon açık bir şekilde yatağında uzanır vaziyette bulunduğunda ölü olduğu anlaşıldı. Eve çilingir yardımı ile girildi.

Olay Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde saat 20.30 sırasında yaşandı. Şarampol Caddesi’ndeki bir iş hanının birinci katında yaşanan olayda daire, home ofis olarak kullanılmaktaydı. Alman asıllı Türk vatandaşı Andreas Moussa’dan uzun süredir haber alamayan arkadaşları, Moussa’nın kaldığı han içerisinde dövme işi ile uğraşan Mehmet Ozan Gürler’e haber verip arkadaşlarının kaldığı daireyi kontrol etmesini istediler. Mehmet Ozan Gürler, merdiven penceresinin bulunduğu taraftan Moussa’nın dairesini kontrol ettiğinde kendisinin yatağında hareketsiz olarak yattığını gördü.

Gürler Moussa’yı kontrol ettikten sonra hemen aşağı inip devriyede olan polislere durumu anlattı. 11 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Gelen ekipler kapalı olan kapıları görünce çilingir çağırdı. Çilingir yardımı ile eve girilmesi üzerine ise Alman asıllı Türk vatandaşı Andreas Moussa’nın öldüğü haberi verildi.

Olayı incelemek üzere gelen belediye tabibi ise ölümü şüpheli buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrasında Andreas Muossa’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni belirlenmek için bekliyor. Andreas Moussa’nın ölüm haberini alan üvey oğlu olay yerine geldi. Ekipler olay yerini incelediklerinde televizyonun açık ve Mousssa’nın üzerinde battaniye serili olduğunu gördüler.

Gürler ise açıklamasında yakınlarının eşini aradıklarını ve kontrol etmek için onlardan yardım istediklerini anlattı. Bu istek karşısında evine gidip zile basan Gürler kapıyı açan olmayınca kulağını kapıya dayayıp ses olup olmadığını kontrol ettiğini ve televizyon sesi duyduyunu söyledi.