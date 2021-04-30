Alkol Yasağı Kalktı Mı? Valilik Açıklama Yaptı

Edinilen son bilgilere göre Kütahya Valiliği’nin 17 gün sürecek olan kapanma kapsamında getirmiş olduğu alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberlere yanıt geldi. Bakanlık, vatandaş tarafından merak edilen sorular ile ilgili bir genelge yayınladı ve resmi bir açıklama yaptı. Kütahya Valiliği ise İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı da kimi haber sitelerinin Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı’na dayandırarak yayınlamış olduğu alkol satışı yasağı kalktı gibi haberler ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara ve haberlere itibar edilmesi gerektiğine vurguda bulundu.

Tam kapanma sürecine geçirmesi ile beraber alkol yasağı hakkında ortaya atılan asılsız iddialar üzerine hem İçişleri Bakanlığı hem de Kütahya Valiliği bir açıklama gerçekleştirdi. Kütahya Valiliği yapmış olduğu açıklamada 17 günlük kapanma döneminde getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak karşılık verdi. Resmi açıklama, Valilik tarafından yapıldı ve İçişleri Bakanlığı’nın göndermiş olduğu genelgeye hassasiyet gösterildiği duyuruldu.

Ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tam kapanma uygulamasının ilk gününde ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Yalnızca resmi duyuruların doğru olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, asılsız şekilde atılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği hakkında vatandaşlara uyarı yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada duyurular ve resmi uyarıların dikkate alınması ve asılsız haberlere de ilgi gösterilmemesi talep edildi.

Korona virüs kapsamında alınan kısıtlama ile ilgili olan açıklamaların resmi olarak İçişleri Bakanlığı tarafından, valilikler tarafından ve il Hıfzıssıhha Kurulu kararları olarak kamuoyu ile paylaşıldığı bilgisi verildi. Bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği konusuna vurguda bulunuldu. Bunun yanı sıra, Türk milletinin büyük bir fedakarlık gösterdiği, kısıtlamalara uyduğu, tam kapanma sürecinde yanlış bilgilendirme ve asılsız haberlere yönelik kasıtlı olan tutumlar hakkında gerekli hukuki müracaatların başlayacağı kamuoyuna duyuruldu.