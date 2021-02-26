Aliyev: Ermenistan bizi dinlemediği için rezil duruma düştü!

Dünyanın gündeminde Ermenistan'daki darbe girişimi var. Ermenistan ordusu, dün Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrıda bulunmuştu. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve komutanlar tarafından hazırlanan bildiriyi "darbe girişimi" olarak nitelendiren Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmış ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmeye davet etmişti. Paşinyan da elinde megafonla dışarı çıkmış ve istifa etmeyeceğini söylemişti.

Türkiye'den tepki gelmişti

Söz konusu darbe girişimine ilk tepki Türkiye'den gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman darbe girişimlerine karşı olduğunu belirterek, Ermenistan'da yaşanan darbe girişiminin de kınandığını dile getirmişti. Çavuşoğlu, seçimle başa geçen bir hükümete ordu tarafından istifa çağrısında bulunulamayacağını kaydederek, darbe girişimlerinin ülkelerin istikrarına daima zarar verdiğini söylemişti.

"Liderler sorumlu"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına riayet etmesini umut ettiğini belirterek, aksi bir durumda söz konusu ülkenin kendisini daha da kötü bir durumun içerisinde bulacağını ifade etti. Ermenistan'ın durumundan liderlerin sorumlu olduğunu kaydeden Aliyev, söz konusu liderlerin Ermenistan'ı büyük bir buhranın içerisine soktuğunu söyledi.

"İşgalci siyaset yürütüyorlar"

Aliyev, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklarından geri çekilmelerini istediklerini ancak söz konusu ülkenin işgalci bir siyaset yürütmeye devam ettiğini kaydederek, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ı dinlemediği için rezil duruma düştüğünü söyledi.

"İç işlerine müdahale etmiyoruz"

Azerbaycan olarak hiçbir ülkenin iç işlerine müdahalede bulunmadıklarını dile getiren Aliyev, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulandığını ve bundan sonra da uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini ekledi.

"İntikamımızı aldık"

Aliyev, Azerbaycan kentlerinin bombalanması ve ateşe verilmesini Ermeni faşizminin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Hocalı Katliamı'nın intikamının savaş meydanında alındığını ifade eden Aliyev, bir daha aynı şeylerin yaşanmasına izin verilmemesi için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

"Soykırım olarak kabul edilmesi için çalışıyoruz"

Aliyev, Hocalı Katliamı'nda yaşananların 10'dan fazla ülkede soykırım olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak kabul edilmesi için çaba harcadıklarını aktaran Aliyev, katliamın asla unutulmaması, aynı duruma düşülmemesi ve vatandaşların korunması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Ermenistan ordusu tarafından Paşinyan'a istifa çağrısı yapılan bildiride, orduya yönelik şu ana kadar yapılan itibarsızlaştırma girişimlerine karşı sabır gösterildiği ama bunun da bir sınırı olduğu ifade edilmişti. Bildiride, Ermenistan ordusunun düşmanlarla savaşmaya devam ettiği belirtilerek, ülkenin içerisinde bulunduğu kritik süreçte mevcut hükümet tarafından doğru kararlar alınamayacağı kaydedilmişti. Ermenistan'ın verimsiz biçimde yönetildiği aktarılan bildiride, bu yüzden dış politikada yanlış kararlar alındığı ve Ermenistan'ın çöküşünün başladığı aktarılmıştı. Bunun üzerine Paşinyan, ordunun duygusal tepki verdiğini belirterek, istifa etmeyeceğini ve Ermenistan'dan gitmeyeceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 11:43