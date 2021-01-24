Ali Gaffar Okan Kimdir? Kaçıncı Ölüm Yıl Dönümü, Nasıl Öldü?

Gaffar Okan 20 yıl önce kaybettiğimiz şanlı şehitlerimizden sadece birisidir. 20 yıl önce bugün kendisini Diyarbakır Emniyet Müdürü iken hain bir saldırı sonucu kaybettik. Diyarbakır halkını kalbini kazanmış birisiydi. Kendisi ise 20 yıl önce 24 Ocak 2001 yılında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 polis memurumuzla birlikte şehit düştü.

Ali Gaffar Okan ise şu an memleketi olan Sakarya’nın Hendek ilçesinde gömülü.

Kendisi ise Diyarbakır da yaptığı hizmetler ile vatandaşların gönlünü kazanmıştı. Bugün de yine ölüm yıl dönümünde anıldı ve unutulmadı. Vatandaşlar da Gaffar Okan kimdir, ne zaman ve nasıl öldü gibi soruları merak ettiler. İşte Ali Gaffar Okan hakkında her şey haberimizde.

GAFFAR OKKAN KİMDİR

Gaffar Okan, Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. Kendisi 1970 yılında Polis Kolejinden daha sonra 1973 yılında da Akademiden mezun oldu. İzmir Emniyet müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görevine başladı. Gaffar Okan ülkemizin çeşitli yerlerinde çok büyük hizmetler yaptı. 1983 yılında ise Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı ve 1985 yılında şube müdürü oldu.

Eskişehir, Kars gibi birçok şehirde de görev yapan Gaffar Okan, 1997 yılında ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne geldi. Aynı zaman da bu arada Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden de mezun oldu.

GAFFAR OKKAN NASIL ÖLDÜ?

Kendisi ise 24 Ocak 2001 yılında Valilik binasına doğru giderken hain bir pusuda hayatını kaybetti. Şehidimizden geriye ise eşi ve iki çocuğu kaldı. Şehidimizle birlikte aynı zaman da meslektaşları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Atilla Durmuş, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

Şehidimizden sonra ise 142 çocuğa ismi verildi. Yine şehidimizin adı ülkemizin çeşitli yerlerindeki sokak, polis okullarına ve okullara verildi.