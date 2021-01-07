Aleyna Çakır Nasıl Öldü? Adli Tıp Raporu...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, tamamlanan otopsi raporunun ardından kesin ölüm nedeni ortaya çıktı. Soruşturmada, Çakır’ın iple asılma nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ümitcan Uygun bir numaralı şüpheli

Uygun’un annesi silahla öldürüldü

Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun, kendisine şiddet uygulamasının yanı sıra tehdit mesajları nedeniyle bir numaralı şüpheli konumunda. Aleyna Çakır öldükten sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak olaylar bununla da sınırlı kalmadı.

Soruşturma sürerken bir TV programında cinayete ilişkin konuşan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, Ankara’da bir dağlık alanda başından silahla vurularak öldürüldü. Bu da Aleyna Çakır cinayetinin çok daha karışık olduğunu gösterdi.

Aleyna Çakır’ın adli tıp dosyasından detaylar

Aleyna Çakır’ın ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, adli tıp kurumu tarafından inceleniyordu. Raporda Çakır’ın kafatasının kırıldığı, iç kanama olduğu ve beyin dokusunun zedelendiği tespit edildi.

Raporda Çakır’ın iple asılma dışında, ölümüne neden olacak bir durum olmadığı ve kesin ölüm nedeninin iple asılma olduğu aktarıldı.