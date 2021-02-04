Aleyna Çakır Dosyasında Flaş Gelişme! Sperm Örneği Ümit Can Uygun'a Ait

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporu ile, Ankara'da yaşadığı evde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın vücudunda bulunan DNA ve sperm örneği eski erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da yaşadığı evde ölü bulunan olarak bulunan gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki genç kız, evinde kapı koluna adlı bir şekilde bulunmuştu. 2020 yılın 3 Haziran tarihinde Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple bulunan Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan sürekli şiddet gördüğü ve bu şiddete ait olan görüntüye sosyal medya üzerinden yayınlandığı biliniyordu. Aleyna Çakır'ın ölümü birçok kişi tarafından şüpheli olarak görüldü ölümünden sorumlu baş şüpheli ise erkek arkadaşı Ümit Can Uygun olarak görüldü. Bu olayın üzerine Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp kurumunca düzenlenmiş olan raporda Aleyna Çakır'ın vücudunda bulunan DNA spermin Ümit Can Uygun'a ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken savcılık, Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, daha ayrıntılı bir şekilde raporlanması oduna İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda, Sema Esen’in asılma dışında vücudunda tespit edilmiş olan belirtilerin ölümle sonuçlanabilecek nitelikte olmadığı, aynı zamanda yapılan iç muayene sonucunda vücudunda kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, kafatasında kırık, iç organ ve büyük damar yararlanmasına rastlanılmadığı bulgusu rapora kaydedildi. Hazırlanmış olan raporda yapılan inceleme neticesinde asılmanın dışında travmatik bir olay sonucunda öldüğünü kanıtlayan tıbbi delillere ulaşılamadı. Genç kızın vücudunun tespit edilmiş olan alkol düzeyinin ise ölümle sonuçlanabilecek kadar bir alkol alımının olmadığı kaydedildi. Aynı zamanda raporda, genç kızın vücudunda zehirlenme gibi bir bulgunun bulunmadığı ölümün asıl sonucu meydana geldiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 13:11