ALES Soruları Cevapları Açıklandı Mı, ALES Nasıldı 2021? ALES 2 Sorular Ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Belli Olacak Yayınlanacak?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz yıl ertelenen ALES sınavı bugün nihayet yapıldı. 88 sınav merkezinde gerçekleştirilen bu sınav, 150 dakika sürdü. Sınava giren adaylar sosyal medyada sınavın zorluğuyla ilgili yorumlar yaptı. Soruların cevap anahtarını merak eden adaylar hem arama motorlarında hem sosyal medyada “ALES cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtın aradı. Peki 2020/2021 ALES-2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak 2021?

21 Şubat 2021 tarihinde yapılan 2020 ALES-2 sınavı 81 il merkezinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar, karışık sorular olduğu için sosyal medya hesaplarından soru ve cevapları araştırıyor.

150 dakika süren ALES sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde saat 12.45’te sona erdi. Sınav bitiminde öğrenciler ALES soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. ÖSYM’den ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı ve açıklanacağı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberini sitemizde bulabilirsiniz.

2021 ALES SORULARI NASILDI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

ALES sınavı bitince sınava giren adaylar sınavla ilgili yorumlarını ve sorularla ilgili tartışmalarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Twitter kullanıcıları ALES etiketiyle sınavla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Sınavla ilgili herkesin yakındığı konulardan biri Türkçe sorularının zorluğu oldu. Adaylar genel olarak sözel soruların oldukça zor olduğunu belirtti. Hatta kimileri “Ben yıllarca Türkçe bildiğimi sanıyormuşum” şeklinde yorumlar yaptı. Paragraf sorularının zorluğu ve uzunluğu çok konuşuldu. Bunun yanı sıra ALES sınavında sorulan selfie ve kübizm soruları en çok tartışılan sorulardan biri oldu. Sözel mantıktaki tablo sorusu da adayları bir hayli zorladı. Limana yanaştırılmaya çalışılan gemi sorusu da sosyal medyada üzerinde en çok mizah yapılan sorulardan biriydi. Adayların sosyal medyada en çok şikayetçi olduğu konulardan biri ise sınava girdikleri salonların çok soğuk olmasıydı. Özellikle kış aylarının en çok hissedildiği bugünlerde ve koronavirüs salgınının tam ortasında okullarda kaloriferlerin açılmamış olması ve soğuk olması büyük eleştiri topladı.