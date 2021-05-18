2 Mayıs’ta gerçekleşen ALES sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ALES, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçimi için yapılıyor. ALES senede 3 kez düzenlenmekte. Sınavda her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Mayıs’ta yapılan ALES sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav katılımcıları ÖSYM tarafından açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak ALES senede 3 kez düzenleniyor. ALES sonuçlarına göre istediği puanı alamayan adaylar ALES/2'ye katılabilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınavının sonuçları Mayıs ayının son haftası belli olacak. 2021 ÖSYM Sınav Takvimine göre ALES sonuçlarının açıklanma tarihi 27 Mayıs.

ALES sonuçlarını öğrenmek için ne yapmalısınız?

7 Mayıs’ta açıklanacak olan ALES sınav sonuçlarını nasıl öğrenileceği de merak konusu. ALES sonuçları belirtilen tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ALES/2 sınav tarihi ne zaman?

ALES’in ilk sınavında istediği puanı alamayan adaylar ALES/2 ‘ye girebilecek. Şansını tekrar deneyecek olanlar içinse tarih belirlendi. ÖSYM takvimine göre ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

ALES/2 için başvurular ne zaman?

ALES/2 sınavına girmek isteyen adayların başvuru yapması gerekiyor. ALES/2 başvuruları 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ücret hakkında ise son ödeme tarihi olarak 12 Ağustos 2021 tarihi belirlendi.

ALES/2 sınavı için geç başvuru günü ne zaman?

3-11 Ağustos tarihleri arasındaki başvuruyu kaçıranlar geç başvuru yapabiliyor. Lakin bunun da bir şartı var. Geç başvuru tarihi yapacak olanlar için 17 Ağustos 2021 tarihi belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti değişiyor. Bugünde yapılan başvuruların ücretleri %50 artırımlı olarak ödeniyor.