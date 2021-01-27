Akşener, Doğu Türkistanlı Kadını Kürsüye Çıkardı, TBMM TV Yayını Kesti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM’de partisinin grubunda konuştu. Gündeme dair değerlendirmerde bulunan Akşener’in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

Sayın Erdoğan; madem bu kadar iş imkânı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, E o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor? Sen git danışmanlarına asıl bunu sor. Sayın Erdoğan; Bu ucube sistem sana yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmalarının elinde oyuncak oldun. Kürsüden söylediklerinle, yaptıkların, birbirini tutmaz hale geldi. Senin keyfin yerinde olabilir, ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol, yol değil. Gel, şu saray hayatından bir sıyrıl, milletin arasına karış. Bir bak bakalım, memlekette neler oluyor. Bir gör bakalım, vatandaş ne çekiyor. Kepenk kapatan dükkanlar, iflas eden firmalar, artık Türkiye’nin acı bir gerçeği.

Fatura ödemek için alyans bozduruluyor!

Sen, ‘Bugün 1 lira 35 kuruşluk satış yaptım.’ diyen, esnaf kardeşimin dükkanı açık mı sanıyorsun? Saray duvarlarından milletimizin sesini duymuyorsun, onu anladık. Ama hiç olmazsa bize kulak ver. Bak bir kasap kardeşim diyor ki; ‘Günlük 100-150 kilo tavuk satıyorduk, 20 kiloya kadar düştü. Borç içinde yaşıyoruz.’ 15 Temmuz’da, kahramanlık destanı yazan Kahramankazan’da, bir giyim mağazasına girdim. Dükkan sahibi kardeşim diyor ki; ‘Isıtmayı bile karşılayamıyoruz, dükkan buz gibi. Saat 13.00 oldu, hala siftah yok. 5 aydır kira ödeyemiyorum. Dayanacak güç kalmadı.’ İstanbul Kartal’da bir kuyumcu kardeşim diyor ki; ’80 yaşında bir teyzemiz geldi, eşinden kalan yüzüğü bozdurdu.’ Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde, fatura ödeyebilmek için, alyans bozdurmaya gidiyor.- Bakın bilezik demiyorum, yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor, alyansını. Bak, İstanbul’daki bir tuhafiyeci kardeşim ne diyor; ‘Benim işim iyi ya da kötü ne fark eder? Yan dükkanın sahibi arkadaşım dayanamadı, kapattı.!

TBMM TV, Doğu Türkistanlı kadın kürsüye çıkınca yayını kesti

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığını işaret eden Akşener, ödeme güçlüğü çeken birçok vatandaşın olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

İYİ Parti toplantısında en önemli anlardan biri de, Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid’in kürsüye çıkması oldu. Akşener’in kürsüyü verdiği Abduraşid, açıklamasında “Kardeşlerimiz toplama kampında. Benim Türkiye'de bulunmam ailemin başına gelen zulmün nedeni. 4 senedir annemin bile sesini duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin nerede olduğunu bilmiyorum. Uygur gençleri köle olarak çalıştırılıyor, çocuklar anne ve babalarından koparılarak toplama kamplarda Çinli olarak yetiştiriliyorlar. Gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa, ben nasıl inanırım ki insan haklarının olduğuna. Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna. Bu zulme hep birlikte bir dur dememizi istiyorum” dedi. Bununla birlikte TBMM TV, Abduraşid kürsüye çıktığı anda yayını durdurdu.