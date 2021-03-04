Akşener'den Özdağ'ın istifasına ilişkin açıklama!

İYİ Parti lideri Akşener, bugün Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ilçesine gitti. Söz konusu ilçede esnafla muhabbet eden ve sıkıntılarına kulak veren Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, esnafın sorunlarını dinlediklerini belirterek, söz konusu sorunların çözüme kavuşturulması için çaba harcayacaklarını ifade etti. İktidarı esnafın sıkıntıları hususunda uyarmayı sürdüreceklerini aktaran Akşener, bugün Türk milletinin, çiftçilerin, esnafın, hayvan yetiştiricilerinin, emeklilerin ve üniversite mezunu olup işsiz kalan gençlerin sıkıntılarına kulak verdiğini ve kamuoyunun öznesi durumuna getirmeye çalıştığını söyledi.

"Hiçbir siyasiyi suçlamam"

Akşener, ihraç kararının iptal edilmesi üzerine partiye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın istifa etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdağ'a siyasi yaşamında başarılar dileyen Akşener, bugüne kadar hiçbir siyasiyi suçlamadığını ve hakaret etmediğini söyledi.

"Asıl hakem millettir"

Akşener, İYİ Parti ile yolları ayıran milletvekillerini de asla suçlamadığını ve hakaret etmediğini belirterek, asıl hakemin Türk milleti olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızmanın devam ettiğini söylemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile birlikte Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın idare ettiği İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde FETÖ'den 3 kez tahkikat geçiren Fırat Yıldır tarafından konferans verileceğini söyleyen Özdağ, FETÖ'den tahkikat geçiren isimlerin İYİ Parti kadrolarına ders vermesini eleştirmişti. Özdağ, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ali Türkşen, Nevzat Bor, Ali Aydın, Fatih Eryılmaz ve Özcan Yeniçeri'nin tasfiye edildiğini hatırlatarak, bu tasfiyelerde sonra genel başkan yardımcılığına Türkiye'ye hakaretler yağdıran etnik milliyetçilerin getirildiğini söylemişti. Söz konusu sızma girişimlerinin önüne geçtiğini aktaran Özdağ, Akşener'in kendisine yönelik öfkesinin ana sebebinin de bu olduğunu belirtmişti. Özdağ, Akşener'e karşı hiçbir şekilde genel başkanlık rekabetine girmediğini ifade ederek, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin İYİ Parti'ye sızamayacağına ilişkin söz verdiğini aktarmıştı. Bu nedenle söz konusu sızma girişimleriyle mücadele ettiğini kaydeden Özdağ, Akşener'in bu durumdan ciddi derecede rahatsız olduğunu söylemişti.

İddialarını tekrarlamıştı

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddialarını yineleyerek, söz konusu ismin FETÖ ile iltisaklı olduğunu ifade etmişti. İYİ Parti'de FETÖ'cü ilerlemenin devam ettiğini kaydeden Özdağ, Rize İl Başkanı'na ilişkin gizlilik kararı alınan bir tahkikatın mevcut olduğunu ancak bunu söyleyen Güneysu İlçe Başkanı'nın görevden alındığını aktarmıştı.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile birlikte anayasa çalışmalarının yapıldığını iddia eden Özdağ, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Akşener'i korumak için söz konusu çalışmalardan haberi olmadığını söylediğini ifade etmişti.

Özdağ, bazı İYİ Partili yetkililerin AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile yeni bir anayasa çalışması yürüttüğünü de iddia etmiş, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in başkanlığındaki bir anayasa komisyonunun faaliyetlerine katıldığını söylemişti.

İstifa etmişti

HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile aynı masada yer alanlarla ve bu partinin kapatılmasına itiraz edenlerle aynı yerde bulunamayacağını kaydeden Özdağ, bu nedenle İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.