Akşener'den liste krizini yumuşatmak için hamle! O ismi başdanışmanı yaptı

İYİ Parti'de liste krizi 20 Eylül 2020 tarihinde İkinci Olağan Kurultay sırasında başlamıştı. GİK (Genel İdare Kurulu) için dağıtılan "tercih edilmeyecekler listesi" tepkilere neden olmuştu. GİK'e (Genel İdare Kurulu) aday olamayan İsmail Koncuk ile Ümit Özdağ'ın yanı sıra Yavuz Temizer, Aydın Sezgin ve Aytun Çıray dâhil 10 civarında parti yöneticisi ile milletvekilinin bu listede bulunduğunu görüldü. Söz konusu kişiler, böylece GİK'e (Genel İdare Kurulu) giremedi. Koray Aydın tarafından dağıttırıldığı iddia edilen listedeki kişilerden bu duruma sert tepki gelmişti. Bunun üzerine Koray Aydın'ın tekrar teşkilat başkanı olmaması için hamlede bulunulmuştu. Fakat Akşener, buna rağmen Aydın'ın yeniden teşkilat başkanı yapmıştı. Bu nedenle bazı milletvekilleri, 1 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen kapalı grup toplantısına katılım göstermemişlerdi.

Çıray başdanışman oldu

İzmir vekili Çıray ile Akşener dün kritik bir görüşmede bulundu. Akşener, bu görüşmenin ardından Çıray'ı başdanışmanlığa getirdi.

İzmir vekili Dervişoğlu'ndan tepki geldi

İzmir vekili Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bu duruma tepki göstererek, taciri ve malı ortaya çıkarmadan önce ince bir şekilde düşünülmesinin şart olduğunu kaydetti. Aceleye gerek olmadığını belirten Dervişoğlu, hiç kimsenin kendisini kızgın söylemlerde bulunmaya ve kontrolsüz bir şekilde hamle yapmaya zorlamaması gerektiğini dile getirdi. Dervişoğlu, gözünden sapan ile vurulmak için bu kadar deneyim kazanmadığını ifade etti.

Çıray ne demişti?

Çıray, konuya ilişkin gazeteci Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada, 20 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen İkinci Olağan Kurultay ile partinin makas değiştirmesinin hedeflendiğini söylemişti. Siyasi itibar bakımından önemli bir konuma gelen ve önceki kurultayda üçüncü sıradan seçilen bir kişinin daha sonra ilk 50'de yer alamamasının olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çeken Çıray, kara liste vasıtasıyla alan temizliği gerçekleştirildiğini söylemişti. Çıray, İYİ Parti'nin bu şekilde güven kaybına uğrayacağını ve söz konusu operasyonu gerçekleştirenlerin de bunu çok iyi bildiklerini dile getirmişti. İYİ Parti'nin dışında bulunan güçlere rahatsızlık verdiğini anladığını kaydeden Çıray, 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimler ile 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimler arasında yaşanan gelişmelere işaret etmişti.

"CHP yalnızlaştırılmıştı"

Çıray, 2015 senesinde AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) seçimleri kaybettiğini ve MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) hızlı bir şekilde erken seçim istediğini belirterek, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerden de bir netice çıkmadığını söylemişti. Davutoğlu tarafından hükümet oluşturulmasına engel olunduğunu kaydeden Çıray, o sırada terörün yeniden patlak verdiğini ifade etmişti. Çıray, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) yalnızlaştırıldığını ve muhafazakâr merkez seçmenin hiçbir şekilde AK Parti'den (Adalet ve Kalkınma Partisi) vazgeçmediğini dile getirdi. Söz konusu oyları toplayabilecek bir siyasi partiye gereksinim olduğunu düşündüğünü kaydeden Çıray, Akşener'e Haziran 2015'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından parti kurmasına dair öneride bulunduğunu ancak Akşener'in bunu kabul etmediğini anlatmıştı. Çıray, Kasım 2015'te düzenlenen seçimlerin ardından Akşener ve arkadaşlarının MHP'de (Milliyetçi Hareket Partisi) muhalif bir harekete imza attıklarını ve kendisinin de bu aşamadan sonra İYİ Parti'nin çalışmalarına dâhil olduğunu söylemişti.

"Kurucu olmamı istememişti"

Kurucu olmasının Akşener tarafından istenmediğini ifade eden Çıray, "kurucu olmaması ve daha sonra gelmesi halinde bunun yanlış bir transfer algısı yaratacağını" söylediğini anlatmıştı.