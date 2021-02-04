Akşener'den "HDP ile görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt! 

İYİ Parti lideri Akşener, bugün DEVA Partisi lideri Babacan ile görüşmede bulundu. Söz konusu görüşmenin ardından Akşener ile Babacan ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Akşener'e "HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından parti ziyaretlerinin yapıldığı, İYİ Parti'den de görüşme için randevu talep edeceklerini söyledikleri" hatırlatıldı. İYİ Parti liderine HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından davet gelmesi durumunda kabul edip etmeyeceği soruldu.

Akşener, HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) kendilerine henüz bir davet gelmediğini söyledi. Basın mensuplarının ısrarcı bir şekilde "davet gelmesi durumunda kabul edip etmeyeceğini" sorması üzerine Akşener yine net bir yanıt vermedi. Akşener, bir kez daha HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) kendilerine bir davet gelmediğini yineleyerek, farzu muhal üstünden konuşmaya gerek olmadığını dile getirdi.

"HDP'nin kapatılmasını istiyorlar"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Esenyurt binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunmasına Cumhur ittifakı tarafından şaşırılmasına anlam veremediğini söyleyen Akşener, söz konusu ittifakın seçim döneminde Öcalan'ın mektubunu okuttuğunu ifade etmişti. Akşener, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasına dair söylemlerde bulunan ittifakın bu konuda en ufak bir hamlede bulunmadığını söylemişti.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun yanına gitmişti. Söz konusu ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, kutuplaşma ve kamplaşmanın bitirilmesine ilişkin çalışmalardan Türk milletinin memnun olduğunu ifade etmişti. Aydın, bu nedenle siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarından Türkiye'de hoşgörü ortamının yaratılmasına ilişkin hamlede bulunmalarının beklendiğini kaydederek, Türk milletinin beklentileri doğrultusunda Saadet Partisi'nin tüm siyasi partilerle görüşmeye önem verdiğini aktarmıştı. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıların ele alındığını belirten Aydın, bu görüşmenin hoşgörü ortamına fayda getirmesini umut ettiklerini dile getirmişti.

Buldan: Demokrasi ittifakı

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan ise yeni bir çözüm sürecinin başlamadığını belirterek, görüşmede yalnızca Türkiye'nin sıkıntılarının ve demokratikleşme meselesinin ele alındığını söylemişti. Sadece demokrasi ittifakı kurulduğunu kaydeden Buldan, demokrasi, hukuk, ekonomik kriz ve haksız tutuklamaların demokrasi ittifakı kapsamında görüşüldüğünü ifade etmişti. Buldan, farklı bir ittifakın söz konusu olmadığını aktarmıştı. Buldan, siyasi partiler arasında yapılan görüşmelerin Türkiye'nin geleceği bakımından önem taşıdığını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu: İş birliği yok, yalnızca görüşüyoruz

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapılmadığını, yalnızca görüşüldüğünü söylemişti. Partisinin diğer tüm partilerle görüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün de birlik ve beraberlikten yana olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, etnik köken, dil ve dine bakmadan herkesin beraber yaşaması için Atatürk'ün mücadele ettiğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 13:42