Akşener'den fezleke açıklaması: Siyasi şovun yanında değiliz!

PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ilişkin çok sayıda tahkikat var. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillere ilişkin hazırlanan fezlekeler TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunuldu. Söz konusu vekillerin dokunulmazlıklarına son verilmesi amacıyla oylama gerçekleştirilecek. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için "Evet" oyu verecek. CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) bu konuda bir grup kararı verilmedi. Ana muhalefet partisinde tüm milletvekillerinin kendi kararını vereceği ifade edildi. İYİ Parti'nin ise HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillere yönelik fezlekelere ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceği bilinmiyordu. İYİ Parti lideri Akşener'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Gereğini yaparız"

İYİ Parti'nin gözü kapalı bir şekilde fezlekelere el kaldırmadığını belirten Akşener, partisinin fezlekeleri tüm ayrıntılarıyla değerlendirdiğini ifade etti. Akşener, Türk yargısı tarafından hazırlanan fezlekelere ilişkin İYİ Parti olarak gereğini yapacaklarını kaydederek, bu konuda kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi.

"Utanmazlığa geçit yok"

Akşener, İYİ Parti'nin HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillere yönelik fezlekeler konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğinin merak edildiğini ifade ederek, söz konusu utanmazlığa asla geçit verilmeyeceğini kaydetti.

"Türk milletinin özgür iradesine saygı göstereceğiz"

İYİ Parti olarak Türk milletinin özgür iradesine saygı göstereceklerini aktaran Akşener, siyasi şovun yanında değil halkın yanında yer alacaklarını söyledi.

AK Parti ve MHP'nin fezlekeli HDP'lilerle ilgili tutumu "evet" şeklinde tamamen açıkken, CHP ve İYİ Parti'nin seçmeni ile gizli ortağı HDP arasında kaldığı görünüyor.

Ne "evet" ne de "hayır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de yaptığı açıklamada "evet" ya da "hayır" kullanmaması da arasatta kalışın açık göstergesi.

Meral Akşener'in kullandığı "Türk milleti" ifadesini "Türk ırkı" olarak algılayan İYİ Partili seçmen de mutlu, "coğrafi" olarak mesaj verildiğini anlayan HDP'liler de mutlu. Cümle içindeki "siyasi şovun yanında değil, halkın yanında yer alacakları" söylemi de aynı şekilde hem İYİ Partili seçmen hem de HDP'li seçmen tarafından anlamak istedikleri gibi algılandığı için "ne şiş yansın ne kebap" tutumu olarak görülüyor.

"HDP'nin tutumunu yanlış buluyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) terörün gölgesinde olduğunu ifade etmişti. Ağıralioğlu, söz konusu partinin bu tutumla siyaset yapmasını yanlış bulduklarını belirterek, fezlekelere "Evet" denileceğinin sinyalini vermişti.

Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı

HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) 108 kişi hakkında Kobani Olayları'na dair soruşturma kapsamında dava açılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan önce HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan dâhil olmak üzere söz konusu partiden 9 vekile yönelik fezleke hazırlanmıştı.

Hangi vekillere yönelik fezleke hazırlanmıştı?

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç.

Kobani Olayları

DEAŞ terör örgütünün Kobani'yi kuşatmasının ardından YPG terör örgütünün Türkiye hudutlarından silah nakliyatı gerçekleştirilmesine müsaade edilmemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi), 6 Ekim 2014 tarihinde yaptığı açıklamada, Kobani'de katliam girişiminde bulunulduğunu iddia etmiş ve meslek örgütleri, demokratik örgütler ile uluslararası kurum ve kuruluşların sokağa çıkmasını istemişti. Skandal çağrının ardından sokaklarda çıkan olaylar sırasında sivil halk hedef alınmıştı.

Çok sayıda resmî bina hasar görmüş, araçlar, iş yerleri ve konutlar yakılmıştı. Birçok şehirde hükümet tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Türkiye'de Kobani Olayları sırasında 7-12 Ekim 2014'te 46 kişi yaşamını yitirmiş ve 682 kişi de yaralanmıştı. Bu olaylar sırasında 1.113 binanın hasara uğradığı tespit edilmişti. 323 kişinin de tutuklandığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 12:50