Akşener'den Erdoğan'a "bir tık altında" tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) grup toplantısında, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde değil "bir tık altında" yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

"Tık diplomasisi"

Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 2013 senesinde koptuğunu hatırlatan Akşener, bu konuda yeni açıklamaların ve teşebbüslerin bulunduğunu söyledi. Akşener, Milli Savunma Bakanı Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da "Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayacağına" dair açıklamada bulunduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde değil "bir tık altında" yürütüleceğini söylediğini anımsatan Akşener, Erdoğan'ın hiçbir şekilde devlet insanı ciddiyeti göstermediğini ima etti. Akşener, Erdoğan'ın artık "şahsım" diplomasisi değil "tık" diplomasisi yürüttüğünü söyledi.

"Çavuşoğlu mu görüşmede bulunacak?"

"Bir tık altında" ifadesinin ne anlama geldiğini soran Akşener, "Yani Sisi ile Erdoğan değil, 'bir tık altında' olan Çavuşoğlu mu görüşmede bulunacak?" diye sordu. Akşener, "Mısır'da elçilik açılmayacak da 'bir tık altında' olan maslahatgüzar mı gönderilecek? Sisi artık darbeci olarak değil 'bir tık altında' Cumhurbaşkanı olarak mı anılacak? Mısır ile ihracat gerçekleştirilmeyecek de 'bir tık altında' ithalat mı gerçekleştirilecek? Rabia işareti yapılmayacak da 'bir tık altında' üç parmak mı gösterilecek?" şeklinde sorular yöneltti.

"Türkiye'nin kazanması için destek veririz"

Türkiye ile bütün ülkeler arasında iyi ilişkiler kurulmasına destek verdiklerine dikkat çeken Akşener, buna ABD (Avrupa Birleşik Devletleri) veya Avrupa'nın ısrarı üzerine değil Türkiye'nin kazanması amacıyla destek verdiklerini söyledi. Akşener, Orta Doğu'da Türkiye'nin izole hale gelmesine neden olan ve milyarlarca lira değerindeki yatırımın çöpe atılmasına neden olan bir politikaya neden son verildiğinin sorulması gerektiğini ifade etti.

"Kim bunun hesabını verecek"

Erdoğan'ın Mısır ile neden ilişkileri kopardığının ve neden şu anda barışma yoluna gittiğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Akşener, harcanan vaktin ve geri çevrilen imkânların hesabının kim tarafından verileceğini sordu.

"Kendisini kurtarmak istiyor"

Akşener, bunun Türk milleti tarafından kendilerine verilen yükümlülüğün bir gereği olduğunu belirterek, sorulara yanıt verilmemesinin ve "bir tık altında" ifadesinin kullanılmasının farklı anlamlar taşıdığını söyledi. Oyları azaldığı ve dış politikada sıkıntılı bir pozisyonda olduğu için Erdoğan'ın kendisini kurtarmayı amaçladığını ileri süren Akşener, bu nedenle Erdoğan'ın Sisi ile görüşmede bulunmak istediğini ancak bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmediğini iddia etti.

Ne olmuştu?

Mısır'ın hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında ilan ettiği ruhsat ihalesinde 18 numaralı parseli Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlemesi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir süreç başlatmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanları düzeyinde ve istihbari düzeyde sürdürüldüğünü belirterek, şimdi de söz konusu ülkeyle diplomatik temasların başladığını duyurmuştu.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasında diplomatik ve ekonomik açıdan iş birliklerinin devam ettiğini kaydederek, Mısır ile herhangi bir sorunun bulunmadığını söylemişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde değil "bir tık altında" sürdürüleceğini aktaran Erdoğan, söz konusu sürecin daha güçlü bir şekilde devam ettirilmesini dilemişti. Erdoğan, istihbari, siyasi ve diplomatik ilişkilerin sonuç vermesi durumunda Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülebileceğini eklemişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 12:48